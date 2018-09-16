台南》選市議員背後有助力 牽手、尪婿扮演最佳助選員

2018年09月16日 20:33 中時 李其樺

市議員林慶鎮（右）雖然放棄連任，仍然盡全力為妻子陳碧玉（中）輔選，無論是分開跑行程還是合體拜票，都發揮加乘效果。（李其樺翻攝）

高忠義的妻子林秋萍（左）自從丈夫參選市議員後，便從旁協助，無論是選舉文宣、選舉小物及活動策畫全都一手包辦。（李其樺攝）

距離年底選舉將近，南市各市議員參選人無不卯足全力催票，甚至家人也撩落去幫忙跑行程，無黨籍市議員參選人周奕齊的妻子龍思呈，只要有空便跟隨丈夫一起跑行程；民進黨市議員參選人陳碧玉則有丈夫林慶鎮加持；另名無黨籍市議員參選人高忠義妻子林秋萍則擔任活動策畫，本身是音樂人的她也吸引不少藝文人士支持。

龍思呈和周奕齊從就讀景文科大就相戀進而交往，兩人結婚後，龍思呈開始擔任周奕齊母親、現任親民黨立委周陳秀霞服務處助理，負責選民服務案件與陳情。

這次周奕齊參選第四選區（左鎮、玉井、楠西、南化）市議員，龍思呈也從幕後走到台前，白天和丈夫一起跑行程，向選民拜票，晚上則忙於處理選民陳情案件，形象清新的她也擄獲不少年長民眾好感，扮演丈夫最佳助選員。

陳碧玉多年來擔任丈夫、市議員林慶鎮特助，今年林慶鎮放棄連任，改由妻子參選第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）市議員，不過林未因此放手，仍然從旁輔選陳碧玉，不僅合掛競選看版，夫妻兩人每天跑不同行程，分進合擊，發揮「一加一大於二」的效果。

同樣參選第五選區的高忠義沒有任何政黨加持，卻有妻子林秋萍默默扶持，林秋萍本身經營樂器行，從事音樂教學和推廣，高忠義決定參選後，包括競選文宣、選舉小物和活動等全是林秋萍一手包辦，有時也擔任司機載著丈夫跑行程。

林秋萍說，目前已暫停樂器行工作，全心全意幫忙丈夫選舉，同時還要照顧兩人剛出生的兒子，過程雖然辛苦，也因此結識許多藝文界朋友並獲得支持，讓她看見勝選的希望。

(中時 )