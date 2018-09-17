大目降新化鳳梨酥名號響 大陸官方跨海採買

2018年09月17日 07:29 中時 李其樺

目降鳳梨酥使用新化出產的17號金鑽鳳梨作內餡，也就是所謂的「土鳳梨酥」，具備獨特香氣與濃郁酸甜，加上皮薄內餡多，香酥可口不黏牙，頗受民眾歡迎。（李其樺攝）

新化農會委請廠商，將新化出產的17號金鑽鳳梨加工做成鳳梨酥，並命名為「大目降」鳳梨酥，每年除了中秋節熱銷，其他時段也可以買得到，甚至大陸官方也指定採購，打響鳳梨酥名氣。

新化農會從2008年開始委託廠商製作鳳梨酥，至今滿10年歷史，和山上農會、關廟農會為台南市僅存3間有販售鳳梨酥的農會。

農會總幹事陳榮賢表示，每年農會採取契作方式，由農民幫忙契作鳳梨，再由農會採購，先由台南在地業者製作鳳梨餡，再送往台中立大食品公司製作鳳梨酥，除了讓農民賺取額外收入，也幫新化農民行銷鳳梨。

陳榮賢表示，「大目降」為新化舊稱，早年為西拉雅平埔族聚落，因此將鳳梨酥命名為大目降鳳梨酥，與坊間傳統鳳梨冬瓜內餡不同，大目降鳳梨酥使用新化出產的17號金鑽鳳梨作內餡，也就是所謂的「土鳳梨酥」，具備獨特香氣與濃郁酸甜，加上皮薄內餡多，香酥可口不黏牙，頗受民眾歡迎。

陳榮賢表示，每年「大目降鳳梨酥」生產6500盒，除了中秋節可用來送禮，其他時間也可以買得到，售價一盒350元，有時候連大陸官方和民間團體也跨海來採購，可見搶手程度。

新化農會供銷部

地址：台南市新化區民生路215號

電話：06-5982015

售價：大目降鳳梨酥1盒350元（內含10顆鳳梨酥）

(中時 )