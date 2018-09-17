大目降新化鳳梨酥名號響 大陸官方跨海採買

大目降鳳梨酥每年除了中秋節熱銷，其他時段也可以買得到，甚至大陸官方也指定採購，打響鳳梨酥名氣。（李其樺攝）

友善列印
中時
目降鳳梨酥使用新化出產的17號金鑽鳳梨作內餡，也就是所謂的「土鳳梨酥」，具備獨特香氣與濃郁酸甜，加上皮薄內餡多，香酥可口不黏牙，頗受民眾歡迎。（李其樺攝）

新化農會委請廠商，將新化出產的17號金鑽鳳梨加工做成鳳梨酥，並命名為「大目降」鳳梨酥，每年除了中秋節熱銷，其他時段也可以買得到，甚至大陸官方也指定採購，打響鳳梨酥名氣。

新化農會從2008年開始委託廠商製作鳳梨酥，至今滿10年歷史，和山上農會、關廟農會為台南市僅存3間有販售鳳梨酥的農會。

農會總幹事陳榮賢表示，每年農會採取契作方式，由農民幫忙契作鳳梨，再由農會採購，先由台南在地業者製作鳳梨餡，再送往台中立大食品公司製作鳳梨酥，除了讓農民賺取額外收入，也幫新化農民行銷鳳梨。

陳榮賢表示，「大目降」為新化舊稱，早年為西拉雅平埔族聚落，因此將鳳梨酥命名為大目降鳳梨酥，與坊間傳統鳳梨冬瓜內餡不同，大目降鳳梨酥使用新化出產的17號金鑽鳳梨作內餡，也就是所謂的「土鳳梨酥」，具備獨特香氣與濃郁酸甜，加上皮薄內餡多，香酥可口不黏牙，頗受民眾歡迎。

陳榮賢表示，每年「大目降鳳梨酥」生產6500盒，除了中秋節可用來送禮，其他時間也可以買得到，售價一盒350元，有時候連大陸官方和民間團體也跨海來採購，可見搶手程度。

新化農會供銷部

地址：台南市新化區民生路215號

電話：06-5982015

售價：大目降鳳梨酥1盒350元（內含10顆鳳梨酥）

(中時 )

另類慶中秋 700人齊聚武德宮博狀… 桃園綠捷說明會擠爆 鄭文燦：10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。