神奇！BMW摩托車可無人行駛

這輛BMW摩托車沒有人在騎，卻自己在跑。(圖/BMW Motorrad)

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中時電子報

德國著名的BMW公司開發出可自動駕駛的電動摩托車R1200GS，從試車影片看到，沒有騎士的摩托車，在試車道上以自己的方式奔馳，感覺非常神奇。

新阿特拉斯網(new atlas)報導， R1200GS是BMW公司的兩輪部門Motorrad，提出「連續騎士」(ConnectedRide)的成果，它用以作為先進摩托車安全設備的試驗平台。BMW表示，他們研發R120GS的目的並不是「自駕摩托車」，而是用來了解摩托車的行動中的科學現象，用以探索還有哪些安全措施可以設計。 研發工程師史蒂芬．漢斯(Stefan Hans)說：「R120GS幫助我們擴展我們對車輛動力學的了解，以便我們可以對騎士的騎乘行為加以分類，包括危險習慣等。或許未來的智慧機車可以事先通知騎士，直接警告或接手干預，以增進摩托車的安全性。」

BMW摩托車可無人行駛。

也就是說，BMW想要設計摩托車的防撞系統以及自動煞車系統，但是它還必須考量平衡度，因此必須先了解兩輪摩托車的平衝特性。

這款自動摩托車並不能自動啟動，至少在啟動時，需要有人幫讓它平衡，並在為它發動，還需要一股力量推它出去。但是一旦開始行動，摩托車就可以管理自己的油門、離合器和煞車，它會讀取它前面的車，並自行駕駛。

(中時電子報)

文章來源：Riderless BMW R1200GS eerily makes its way around a test track

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