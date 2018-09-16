桃園綠捷說明會擠爆 鄭文燦：10月15日開工

綠線捷運桃園場說明會16日在公所登場，湧入關心的民眾、還有房仲穿梭其中，350人擠爆會場，市長鄭文燦宣布將於10月15日開工。（蔡依珍攝）

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綠線捷運桃園場說明會16日在公所登場，湧入關心的民眾、還有房仲穿梭其中，350人擠爆會場，市長鄭文燦宣布將於10月15日開工。（蔡依珍攝）
綠線捷運桃園場說明會16日在公所登場，湧入關心的民眾、還有房仲穿梭其中，350人擠爆會場，市長鄭文燦宣布將於10月15日開工。（蔡依珍攝）
綠線捷運桃園場說明會16日在公所登場，湧入關心的民眾、還有房仲穿梭其中，350人擠爆會場，市長鄭文燦宣布將於10月15日開工。（蔡依珍攝）

綠線捷運桃園場說明會16日在公所登場，湧入關心的民眾、還有房仲穿梭其中，350人擠爆會場，採高架化的八德3站和蘆竹5站已由大陸工程團隊得標，八德段將於10月15日開工、蘆竹則在10月17日開工，正式宣告綠線捷運進入工程期，期許將於2025年完工通車。

捷運綠線自八德建德路起經介壽路、桃園區建國路、延平路至桃園車站，沿中正路、蘆竹區中正北路、省道台4線，轉坑※路，與機場捷運A11站銜接，另自G14站分岔往西，與機場捷運A16站銜接，全長約27.8公里，總經費約982.64億元，全線共21座車站，包括地下10站、高架11站，土建共分4個標案發包，在軌道、車輛及機電系統由西門子團隊得標，G04機場高架標將配合航空城招標。

而八德和蘆竹高架段的GC01標工程，已由大陸工程股份有限公司得標，八德高架段率先於10月15日開工，位於建德路與興豐路口的捷運綠線G01站是捷運綠線、以及綠線延伸中壢段、大溪段的轉運中心，G02站建國路旁、G03站鄰近東和鋼鐵。過高速公路後的蘆竹G13至G14、以及G31至32則是2段高架化工程，緊接著在17日開工。G04至G12八德桃園地區是地下化，分成GC02八德地下標和GC03桃園地下標正上網招標中。

鄭文燦說，台北市25年前開始興建捷運，新北市則是15年前開始，桃園已落後15年，桃園需要交通轉型，機捷、綠線再加上鐵路地下化，桃園軌道捷運網會呈現「目」字型串連，完整路網可讓1/3開車族放棄小客車、轉搭捷運，有效減少民眾使用汽、機車，未來全桃園市將達到40個車站、非常適合居住，強調綠線捷運會成為桃園第一個骨幹網路，坦言會歷經8年交通黑暗期，但工程採用潛盾法，並且選用噪音小、抗震強的最好包廂，務必將干擾降到最低，開玩笑道：「少部分議員唱衰、扯後腿，但在場都沒有啦！」

(中時 )

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