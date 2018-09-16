專訪／邱宇辰夢見奶奶淚濕枕頭 聞到雞湯味「以為是真的」

邱宇辰至今仍相當思念奶奶。

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中時
邱宇辰偷偷和奶奶自拍，在夢裡他也想照相證明奶奶的存在。（邱宇辰提供）
邱宇辰和奶奶感情極好，儘管奶奶行動不便，他仍堅持在她生前陪著出門散步。（邱宇辰提供）

邱宇辰（毛弟）力挺旺旺孝親獎，在淚水中談起和已逝奶奶的回憶，他想起奶奶曾在節目拿著他從小到大最愛喝的雞湯走進攝影棚，他當時瞬間爆哭，之後為演哭戲曾再看影片，但奶奶去年離世後不敢再點開來，「現在還是很喜歡喝雞湯，因為一直在找尋這個味道。」甚至夢見奶奶正在煮雞湯，「我開始一直哭，甚至不知道是不是夢，真的太真實了。」

邱宇辰自責幼時因每天喝雞湯而喝膩，長大才知珍貴，奶奶在生病後期難以行走，又因氣切手術無法說話，「很想和老天說，願意用自己的時間讓奶奶健康快樂享受晚年。」因此他在夢中衝到廚房裡緊抱奶奶，「很久沒看到她可以站著，味道就是她煮的雞湯。」不僅聽到奶奶聲音，還開心玩自拍，一醒來才發現枕頭全濕，「終於在夢裡再看到她健康的模樣，我知道她也很想念我。」

年幼時相當依賴奶奶，邱宇辰表示2人感情難以用言語形容，他甚至要聞奶奶的味道才能安心入睡，他也只和奶奶說出超肉麻貼心話，長大後依然會用力親對方，奶奶總是害羞說：「你麥阿餒（台語）！很熱耶！」他表示還從奶奶身上學習許多，因為奶奶愛唱台語歌而學會台語，而奶奶總是樂觀面對人生、做事不求回報，他也學會做人處事道理。

邱宇辰知道奶奶不愛享受物質生活，最喜歡兒孫陪伴，「陪她聊天、唱歌，就可以從她臉上看到幸福的畫面。」他會和哥哥邱勝翊（王子）唱江蕙的歌給奶奶聽，他笑說：「奶奶每次看到我們都說：『啊！帥哥來了！』」奶奶行動不便後，他和哥哥更常抽空陪奶奶散心，他表示最後是不留遺憾的送奶奶走，「如果說有什麼遺憾的話，應該只是想再多爭取一點時間！」

(中時 )

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