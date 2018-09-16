鍾欣凌《實習醫師》狂發帥哥好人卡爽翻

2018年09月16日 21:16 中時 洪秀瑛

鍾欣凌。（民視提供）

賴曉誼（左起）、藍鈞天、鍾欣凌。（民視提供）

鍾欣凌在藍鈞天背後耍寶，笑翻大家。（民視提供）

民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》邁入第七季，這一次找來金鐘視后鍾欣凌加入，飾演皮膚科主治醫師，角色被塑造有「銀鈴般的笑聲，花朵盛開般的笑容，仙俠小說中幻化出來的人物，有她在的地方鳥語花香如沐春風，有著百分百收服男人的絕招」，讓她開心說拍這部戲真的賺到了，完成戲外從不可能發生的事情，尤其是對帥哥發好人卡，讓她笑說真的很過癮。

她拍戲前找醫師朋友惡補，畢竟披上白袍自覺責任魂都上身，也不敢亂講話，唯一的苦頭就是專有名詞太難了，背得頭昏眼花，才發現原來大家第一次登場也是這樣。鍾欣凌笑說自己好像小學生第一次進校園，每一位工作人員跟演員都很熱心介紹環境，讓她受寵若驚。

身高155公分的鍾欣凌，面對180公分的搭檔藍鈞天，鍾欣凌笑說，印象最深刻有一場戲要跳起來摸藍鈞天都頭，竟然努力跳了5、6次才碰到，「1天的運動量都超標了」，笑翻全場，鍾欣凌演出經驗豐富，頭一遭演醫生，掌握各種專業名詞，差點變最大罩門。

她說，第一天上工就跟經紀人說「後悔了」，原來是台詞很難，所幸她有強大腦，過目不忘，只是跟年輕演員對戲常常被他們逗得合不攏嘴。演出專業的主治醫師讓她直說超不容易，但穿起白袍就要有責任心，連玩笑都不敢開，直到踏進攝影棚，看到製作單位用心把主治醫師診間佈置的超級粉紅，讓她少女心大發，演來格外起勁，都不想回家了。

(中時 )