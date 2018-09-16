中職》滿壘飆K化解危機 陳鴻文笑：MVP怎不是我？

2018年09月16日 21:11 中時電子報 鍾亞芳 /天母報導 /天母報導

富邦悍將投手陳鴻文16日對上中信兄弟，在6局下滿壘時登板中繼，他連續投出2次三振守住球隊的2比3領先，最終球隊獲勝他取得勝投，但得知自己不是MVP，而是敲出勝利打點的王正棠時，他開玩笑說：「我還以為是我，給個機會嘛。」

陳鴻文8月底回到一軍後，至今天賽後6局投球僅失1分且非責失分，今天不但在滿壘局面連續送出2次三振，更連續K掉4位打者熄滅中信的反攻氣勢，終場富邦以5分差獲勝，他也收下暌違5個月的一軍勝投。

談及6局下滿壘1出局登板投球的心情時，陳鴻文說：「當時分數很接近，所以我投得很謹慎，後面還有投手可以上場，所以我投起來比較無後顧之憂。」

陳鴻文還笑說，當時在場上並不知道自己有勝投機會，下場之後思考了一下場上的情況才恍然大悟，「我那時候還想算我已經多久沒在一軍拿勝投了。」隨後他詢問此役MVP是誰，知道不是自己後，他苦笑說：「我還以為會是我，沒關係，球隊贏球我就開心。」

陳鴻文透露，前一陣子下二軍雖因受傷無法正常練投，但他仍持續重訓與體能訓練，談及是否會回到先發時，他說：「球隊需要我去哪個位置就去。」富邦總教練陳連宏也表示：「目前還不確定，陳鴻文先發、長中繼、中繼都有可能。」

(中時電子報)