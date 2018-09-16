英菊賴首合體挺陳其邁 英再斥「假消息」影響選情

2018年09月16日 21:45 中時 柯宗緯

高市長參選人陳其邁（中）16日出席「高雄市百工百業挺改革活動」，英菊賴三巨頭合體力挺。（柯宗緯攝）

民進黨發起「高雄市百工百業挺改革」今（16）日晚間於高雄展覽館登場，英菊賴三巨頭首度合體，力挺高市長參選人陳其邁。但現場有意外插曲，高雄國稅局工會副理事長蔡學人突在場邊大聲嚷嚷，聲稱要遞陳情書給小英及未來的市長，最後被特勤人員請出去。

「不能高雄很好選，要曉得陳菊當年參選險勝1千多票。」身兼民進黨主席的蔡英文總統直說，陳其邁有能力做經濟市長，他對市政建設有絕對經驗，中央也願意趁經濟復甦、景氣升溫之際，全力支持高雄，包括205兵工廠遷移、橋頭科技園區，絕對不會停歇。

蔡話鋒一轉提到，與陳其邁討論近來選情，陳表示很競爭，但有信心。不過，最近LINE、臉書瘋傳假消息，目的影響選情，甚至破壞台灣社會穩定，製造衝突對立，呼籲全民做3個動作：趕快查證、不要傳播、幫忙澄清。

總統府祕書長陳菊則暗批國民黨高市長參選人韓國瑜，將高雄比喻為「又老又窮」，還唱衰經濟。但實際上，過去國民黨執政中央對高雄不公平，中央補助款大減831億，現在華邦電、台郡科技等大廠都來投資高雄，帶動經濟及就業機會。

行政院長賴清德大讚陳其邁30年磨一劍，醫生出身的他會「視民如親」，他準備好奉獻畢生專業給高雄，打造智慧城市、能源產業等。賴也認為，在蔡英文帶領下，大家一起打拚漸漸走出台灣困境，高市能夠做為台灣火車頭。

陳其邁演說時則以高雄氣爆傷友、逝世許里長兩個溫暖故事，訴諸溫情。他強調，「沒有什麼不可能，我是最好例子」，他曾被宣布政治死刑後，又重新站起來，如果沒高雄人疼惜無法做到，誓言要讓高雄更進步繁榮。陳也暗酸韓國瑜，自己不會唱衰高雄、嫌棄故鄉，畢竟有無法割捨的感情。

(中時 )