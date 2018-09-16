忍豪門尪出軌、被小三挑釁又罹癌 「上海第一美女」驚傳跳樓自殺！

2018年09月16日 21:40 中時電子報 施品瑜

網路流傳沈麗君的長文遺書。（圖／翻攝自微博）

網路流傳沈麗君的長文遺書。（圖／翻攝自微博）

大陸女星沈麗君（Miki）以平面模特兒出道，曾和古天樂合拍過電影《家有喜事2009》，還被稱為「上海第一美女」，後來嫁入豪門生下一對兒女，淡出娛樂圈。未料，近來傳出她於10日跳樓自殺，並留下遺書透露自己8年來一直忍受丈夫出軌，甚至遭到小三逼宮，讓罹患子宮頸癌末期的她受不了輕生。

陸網最近瘋傳沈麗君的長文遺書，文中，沈麗君提到27歲時認識大一歲的丈夫，兩人認識8個月就結婚，但婚後才發現沒有共同的興趣愛好，並得知老公精子畸形率高加上自己體弱，懷2胎時都有先兆流產，為了保胎，她打了200多針安胎，從懷孕到生產幾乎臥床度過，相當辛苦，夫妻倆交流也逐漸變少。

沒想到，在沈麗君懷孕期間，老公卻多次出軌，還一點都不關心她和孩子，而就在她懷第二胎時，發現老公和小三同居，並知道兩人的關係早在她懷第一胎時就開始，她便向男方攤牌，但在對方保證不會有下次，沈麗君便選擇原諒，「我現在很後悔，為什麼不在那時候決然離婚，孩子還在哺乳期肯定會判給我，就不會有今天的悲劇了，這是我此生最後悔的事。」

網路流傳沈麗君的長文遺書。（圖／翻攝自微博）

網路流傳沈麗君的長文遺書。（圖／翻攝自微博）

另外，沈麗君還曝光小三的資料，透露對方16歲就在夜總會當小姐，也曾被包養過，搭上自己的丈夫後，不時就會發訊息或和老公的親密照向她挑釁，直嗆沈麗君有的她也會有。沈麗君更提到一度想帶2個孩子輕生，但因不捨最後還是放棄，最後寫下「自己選的路，如今卻讓我走投無路」總結自己的一生。

雖然沈麗君的死訊尚未被家人和經紀公司證實，但她的微博底下已有自稱閨密的網友為她抱不平，發文「不忍心讓你委屈著離開」、「這口氣咽不下」，並湧入不少網友留言「不敢相信，上個月說好要幫你拍照的呢」、「一路走好」、「願你回到小時候般無憂無慮。」

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)