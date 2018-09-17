喜來登鳳梨酥 飄柚香更美味

新竹豐邑喜來登大飯店的鳳梨酥為常態性商品，酸甜土鳳梨搭配日本白柚皮，不僅吃得出鳳梨酸甜特色，還有濃郁柚香，口感一絕。（莊旻靜攝）

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新竹豐邑喜來登大飯店的鳳梨酥為常態性商品，酸甜土鳳梨搭配日本白柚皮，不僅吃得出鳳梨酸甜特色，還有濃郁柚香，口感一絕，包裝上還有飯店吉祥物喜波波，精緻討喜。（莊旻靜攝）

鳳梨酥飄柚香！鳳梨酥為新竹豐邑喜來登大飯店的常態性產品，以土鳳梨為主體，內餡保有原先酸甜口感，近年還推出柚香風味，加入日本白柚皮，增加鳳梨酥的口感與豐富性，搭配飯店吉祥物喜波波當包裝，成為不少商務客的伴手禮首選。

「波波王子‧鳳梨酥禮盒」3年前曾參加媒體月餅評比，在水果酥類獲得第1名，新竹豐邑喜來登大飯店西點主廚黃汎偉表示，餡料的土鳳梨餡採用南投的台農2號，當年設計在製餡時，花了不少時間調製比例，既酸又甜，呈現土鳳梨原先的特色。

喜來登的鳳梨酥外皮特選日本小麥粉，黃汎偉說，餅皮參考法式布列塔尼作法，將新的觀念融入傳統，口感酥脆又不失舊有風味，酥脆餅皮搭配酸甜內餡，口感十足。

黃汎偉說，近年飯店還推出柚香鳳梨酥，選日本白柚皮入餡，搭配土鳳梨，兩者搭配得宜，既保有土鳳梨的酸甜特性，又帶有濃郁的柚香，也受到不少住客的歡迎。黃汎偉表示，傳統鳳梨酥內餡為冬瓜鳳梨醬，近8到10年土鳳梨內餡蔚為流行，各家在造型、內餡也多了許多不同變化，飯店也選柚香增加風味與口感，不失新意也不搶主角風采。

新竹豐邑喜來登大飯店擁有不少商務旅客，鳳梨酥為飯店長青產品，也是不少旅客首選的伴手禮，逢中秋訂單較多，民眾若有大量需求，可提前3至5天訂購。

新竹豐邑喜來登大飯店

地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號

電話：03 620 6000

營業時間：08:00-22:00

價格：波波王子‧鳳梨酥禮盒12入，580元

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