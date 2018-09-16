誰來照顧爸媽引爆爭吵 醫師：留個位子給手足吧

2018年09月16日 21:46 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

當父母變成需要被照顧的一方，無論是親子情感的繫絆矛盾，還是手足間照顧分工的協調，往往令人身心俱疲，對此，精神科醫師鄧惠文在康健雜誌和台灣人壽舉辦的世代講座中，針對照顧失衡的實例給出建議，以下為摘要整理：

有想過「要怎麼對待自己的父母嗎？這件事是可以想的嗎？……」人生可能很多事情都是可以計畫的，但是照顧父母這件事，你有辦法計畫嗎？誰知道父母什麼時候會突然從一個活力充沛、高高在上的狀態，突然跌落下來，有時候可能只是他出門不小心跌倒，或是原本以為只是有點不舒服，但檢查報告結果讓所有人錯愕，其實在照顧父母這件事上，子女往往會覺得措手不及，如果你有手足，「你有想過，誰會是那個主要照顧者嗎？」

我分享一個故事，有一對姐妹，媽媽有次重感冒再加上腸胃炎，非常不舒服，姐妹兩人晚上陪著媽媽在急診室，當時媽媽打著點滴，整個人因為很難受，情緒非常暴躁，結果半夜一兩點，妹妹就說「姐，我要先走了。」其實姐姐當下很錯愕，想說自己隔天也是一早要上班，而且並沒辦法請假，但她還是讓妹妹先回去了。之後，姐妹聊起這件事，「那天你很累嗎？怎麼11點去急診，凌晨1點多就要回家？」妹妹就說，「姐，我沒辦法承受，沒辦法看這麼強悍的媽媽躺在病床上的樣子，而且她一直不停抱怨，我很害怕。」

其實當人面對不舒服和疾病的時候，考驗的是所有人格力的完整性，所以在照顧長者的時候，可能會面對非常可怕的衝擊，因為面對疾病和死亡的威脅，他可能已經不是你心目中的那個人了。

精神科醫師鄧惠文在康健雜誌和台灣人壽舉辦的世代講座中，針對照顧失衡的實例給出建議。（圖／康健雜誌）

手足逃避照顧？ 「試試留個位子給他」

人有兩隻手，有分慣用手和非慣用手，父母也有慣用子女和非慣用子女，會變成慣用子女的，有兩種極端狀況：第一是父母最厚愛的那個小孩；另一種是因為得不到父母的認同，所以想要表現得更好，在他內心深處，會希望「父母有一天會看到他」。曾經看過有家屬，在病人已經彌留的時候，仍然不停追問「我這樣照顧你，你高興嗎？」換言之，他直到最後一刻，都希望能得到父母認同。

我知道的一個故事是母親非常偏愛妹妹，不管妹妹做錯什麼，一定是她頂罪，媽媽都護著妹妹，但是在媽媽要開重要的手術的時候，妹妹居然因為旅展的優惠券要到期了，跟媽媽說「如果那時候我不去旅遊，優惠就沒有了」媽媽就說「你當然要去啊，沒關係，有你姐姐在。」姐姐在跟我說完這句話之後，哭了50分鐘，覺得實在是無言以對……其實姐姐是大學教授，但一聽到媽媽生病，馬上就把所有工作和行程都取消，沒想到妹妹只是因為旅展優惠券，跑去跟媽媽商量，所以從此之後，在她照顧父母的計劃中，就沒有妹妹這個角色。

但當要照顧父母的時候，才處理手足關係已經來不及了，因為在高壓力的狀況下，沒辦法解開任何傷口，所以如果現在父母親狀況沒那麼急迫，建議可以開始思考家族間的失衡，例如，你的手足是屬於躲避型的，你有沒有辦法留個位子給他，或許他沒辦法照顧得很好，但如果你不留位子給他，你們之間那個「你比較能幹」的洞會永遠存在，如果你不鍛鍊他，你就是選擇了自己照顧的命運，另一方面，你也要思考父母想要的是什麼，有些老人家會說「因為姐姐能力太強了，妹妹都不敢回來陪我，」而且那個沒有陪伴父母走最後一段路的人，他的內心可能是很扭曲的，他的愧疚感或許只能靠責怪別人，來讓自己好過一點。

所以嘗試留一個位子給他，一周至少要有一天，用盡各種方式，讓他用他自己的方式來照顧父母，不管他的方法是什麼，都要忍住不干涉，因為老人家也許會覺得，「孩子不來陪伴他，不是因為他不孝順，是因為他哥哥太強勢了，」父母永遠會為那個沒有出現的孩子脫罪的，如果你已經做到這樣，還是不能改變他，那你要想辦法，把自己跟父母的帳安頓好，讓日子能繼續過下去。

照顧父母 適時轉換角色很重要

在照顧父母之前，應先檢視家族關係間的失衡，處理好親子、手足問題。此為示意圖。（圖片來源/shutterstock）

我有一個病人，他希望能把父母親接到家裡侍奉晚年，因為他是唯一的兒子，他的姐妹都已經嫁出去了，但他的妻子從國外嫁來台灣，沒辦法照顧自己的父母，所以帶有很深的愧疚感，也覺得「我為什麼要照顧公婆到這種程度？」因此夫妻間有很多不愉快，兩個人在參加家庭治療時，妻子不斷指責先生是媽寶，有一次先生受不了哭了，決定把話講清楚。

先生：「我要把父母帶在身邊，不是因為我是媽寶，是因為我已經不是孩子，作為一個成熟的人，我要有擔當。」

妻子：「你要擔當什麼，你的姐姐妹妹帶走豐厚的嫁妝，卻什麼事都不管。」

先生：「正因為如此，所以他們是沒有人照顧的可憐老人，我不是在照顧我記憶中的母親，我照顧的是一個可憐的老人。」

他的妻子似乎無法理解，但這讓我很有感觸，「要怎麼樣把你照顧的父母看成是一個他者來照顧？」其實有時候把父母當作是他者，照顧起來比較容易，但有時候你又要記得，他們是你的父母，是你不能割捨的責任，這兩種角色你必須不斷轉換，你才能夠承受在照顧父母時面臨的一切，這也是可以長照的關鍵，如果你沒辦法適時的轉換角色，恐怕沒辦法長久的照顧父母，有時候你容許自己喘息一下，才能走得比較長遠。

(中時電子報)