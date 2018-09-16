陸官媒再次披露台諜策反陸生 陸委會：刻意破壞兩岸關係

2018年09月16日 21:50 中時 楊家鑫

針對大陸央視16日晚間再次披露「台灣間諜策反大陸學生」，陸委會重申，相關部會已駁斥，內容子虛烏有。何況「一般交流求學的學子，怎麼會擁有機密資料情報，情報人員對其情蒐何益？」並表示，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害正常交流往來，惡意阻撓學生交流，刻意破壞兩岸關係正常發展。

陸委會16日晚間發出新聞稿指出，中國大陸近年來陸續制定「反間諜法」、「國家安全法」、「網絡安全法」、「境外非政府組織境內活動管理法」、「國家情報法」等所謂的國安法網，恣意擴大危害國家安全行為的範圍，除強化其內部控制需求外，也無端延伸境外的間諜行為。

陸委會表示，近日所播報的事例，一般交流求學的學子，怎麼會擁有機密資料情報，情報人員對其情蒐何益？陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害正常交流往來，惡意阻撓學生交流，刻意破壞兩岸關係正常發展。

陸委會指出，「大陸方面利用台灣自由民主體制，不但在交流過程中對一般民眾進行統戰工作，甚或對我內部進行分化，才是真正阻礙兩岸交流的禍首。例如來台就學的周姓學生，於其畢業之後，再來台從事情蒐、發展組織，進行危害我國家安全的不法行為，業經我司法機關依法處理在案。」

陸委會表示，「中國大陸持續透過媒體不當宣傳，惡意栽贓的政治操作，胡亂指控的作為，我方呼籲陸方應儘速懸崖勒馬，否則將對兩岸關係產生更不利的影響。」

(中時 )