缺錢！俄國停止前掠翼教練機SR-10的研發

2018年09月16日 21:49 中時電子報 江飛宇

原先俄羅斯開發一款獨特的前掠翼噴練教練機SR-10預計在今年可以完成研發，然而俄國非政府媒體集團Mil.Press卻報導，這型教練機已經擱淺了。

防衛部落格(defence-blog)報導，研發SR-10的是俄國「現代航空技術團隊」Modern Aviation Technologies,MAT)，2015完成原型機，進入測試階段，然而MAT的試飛員維克托．柯羅列夫(Viktor Korolev)告訴媒體，俄羅斯政府沒有準備預算購買SR-10，也就注定不會進入量產。

該公司的消息人士也證實了這件事，所有關於SR-10的研發工作都已暫停，主因就是缺少後續資金。

SR-10是一種單引擎的亞音速輕型噴射式教練機，由現代航空技術公司（KB-SAT）設計局設計，受惠於前掠翼布局，有著極極的升力與靈活度，可以分類為特技飛機，它在2017年的航展首次亮相，對外的新聞稿也表示，該型機將會成俄羅斯空軍的低階噴氣式教練機，地位在Yak-152螺旋槳初級教練機，和Yak-130高級噴射教練機之間。

俄國近2年遇到經濟不景氣，也波及到國防預算上，許多尖端的原型武器，包括Su-57戰機、T-14戰車，都遇到雖完成研發，但沒有軍方的足夠訂單，能否量產都在未定之天，顯然SR-10也遇到同樣的問題。

(中時電子報)