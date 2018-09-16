宋緯恩金鐘搶新人獎看好「他」

2018年09月16日 21:48 中時 洪秀瑛

演員群。（三立提供）

校園戲。（三立提供）

徐韜。（三立提供）

校園戲。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》中許多飾演學生的新生代演員，都是劇中最佳綠葉，其中宋緯恩星運不錯，近期接連演出《姊的時代》、《翻牆的記憶》等，今年更以《翻》劇入圍金鐘新進演員獎。

宋緯恩以平常心面對，覺得自己還很「菜」，覺得能被評審老師們肯定，很幸福也很開心，對於同時入圍的演員，宋緯恩笑說自己命中機率太低了，他自己看好盧廣仲，因為他是位值得敬佩的演藝「前輩」與榜樣。

劇情中，宋緯恩、徐韜、蕭志瑋、席惟倫、何美與季念潔為了考試能打贏對手班級，有了偷偷打開保險箱偷看考題的作弊念頭。對於校園考試作弊行為，宋緯恩、徐韜、季念潔都誠實承認，宋緯恩說這是人生必經過程，但從錯誤中成長才是最重要。

他當時用手機傳簡訊跟同學「交流」答案，或將小抄壓在桌墊下，特別是在元素週期表背不起來的時候，他就會興起搞鬼念頭。季念潔第一次作弊是在小一，她很快寫完，結果看到旁邊同學寫得答案跟自己不一樣，便把答案改掉，沒想到自己寫的答案才是正確，從此決定都要相信自己。

3人都看過校園電影《模犯生》，認為作弊真的要有智慧，徐韜說，作弊其實很累人，要注意很多細節、提心吊膽，還不如拿這個心力把書念好，他國中時見過最扯的作弊招式，看過同學把小抄貼在內褲上，每次要偷看都拉開褲子，讓他邊考試邊忍不住笑。

(中時 )