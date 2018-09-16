北市路平破功 丁守中：柯文哲有三大盲點

2018年09月16日 21:47 中時電子報 綜合報導

台北市道路品質成為丁柯兩陣營攻防焦點。針對臺北市長柯文哲自評北市道路品質日漸改善，市長參選人丁守中則回擊，光是內政部營建署今年一月評鑑，台北市道路損壞、平坦度與號誌已排名六都第五名。同時市民不只抱怨愈來愈多，國賠申請案也是過去好幾倍。證明柯市府的路平工程完全破功，更「不是他嘴巴說的好」。

丁守中也説，台北市作為首都，資源與預算在六都之中最好，不能只與台灣其他縣市比較，也要與亞洲各國際大都會比，「標準不能設這麼低」。

丁守中今天在臉書發文，作了以上表示。他指出，台北市道路平整狀況在柯文哲取消路平專案後大幅惡化，過半市民不滿市府施政，申訴量也大幅提升。市府根本沒辦法自圓其說。

他也在文章中點出柯文哲三大盲點，認為柯市府執政畫錯重點。首先，內政部營建署今年初公布市區道路養護評鑑，其中「道路損壞及平坦度」，台北市已淪為六都第五名。

其次，丁守中指出，市民對道路平整與否的觀感，並不會因為市府宣稱少挖馬路就會改觀，也不會因為一些漂亮數據就會改變，因為 作為使用者，市民直接感受最深。近半民眾的不滿態度還是市府自行調查公布的數據，難不成這也是造假？

他也强調，市民抱怨路不平，不會管是市府在做還是區公所在管，有問題就會申訴，柯文哲執政三年間，年申訴量從1099件上升到2887件，增加快三倍，「這還有甚麼理由」？

第三，丁守中表示，道路平整執行的成果必然反應在道路安全性上，郝市長2014年卸任時，路不平導致國賠案一年只有28件，但柯文哲上任後逐年上升，2017年已大幅增為66件。道路不平國賠案的暴增，以及因此釀生的傷亡，正代表了市府政策完全破功。

丁守中強調，台北市的路平狀況在柯文哲執政後，不但錢沒有用得比較少，反而更退步，就是因為柯文哲不懂狀況，追求假的行政效率，完全不顧工程品質的緣故。

他也質疑，現在不要說和國際都會競爭，其他五都看來都有可取之處，看看台北市不進則退，市府還沾沾自喜地宣稱道路品質全台第一？

(中時電子報)