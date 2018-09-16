中選會拒公投補件 丁守中：難不成又是政治打手？

2018年09月16日 21:49 中時電子報 綜合報導

「以核養綠」公投領銜人黃士修日前打算加送2萬餘份連署書遭中選會拒絕，黃士修隨後以絕食抗議，今邁入第三天。同樣也聯署這項公投提案的臺北市長参選人丁守中表示，法律並未規定公投案不能補件，若期限內可補件，就應遵循並讓人補件，中選會不應加以限制，更不應有雙重標準。

丁守中也說，政治候選人在這段時間內都可以補件，為什麼公投不能夠補件？他表示，既然沒有這樣子的法律規定，難不成又是另外一起體現上意、政治打手的做法？

丁守中今天行程滿檔，為選戰全力衝刺。一早就到松山慈惠堂上香，接著去福德市場掃街，下午參加市議員參選人王浩競選總部成立大會，以及市議員王鴻薇感恩募款茶會，晚間還要去士林芝山里參加中秋活動。

被媒體問到上香時祈求什麼願望，丁守中表示，他是祈求國泰民安，風調雨順，市民都安居樂業，生活得更好。

至於柯文哲今天也來松山慈惠堂參加國家防災日登山健行活動，丁守中則說，他的行程是既定的，兩周前就排好了。同時他爭取婦女選票行動也在持續進行，很多婦女朋友都在幫忙組織後援會，包括婦女後援會、婦女工商會等團體都在全力衝刺中。

以核養綠公投提案先後已有前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人支持，日前也已送達31萬餘份連署書到中選會並點收完成。

(中時電子報)