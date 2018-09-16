苗栗近3年汙水下水道接管率全國第四 徐國勇讚賞

2018年09月16日 22:02 中時 楊宗灝

徐國勇視察公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程進度。(楊宗灝翻攝)

內政部長徐國勇16日視察苗栗竹南頭份水資源回收中心，及新竹縣公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程，徐國勇對苗栗縣近3年汙水下水道接管成長率達全國第四印象深刻，直呼「相當不簡單」。

苗栗縣汙水下水道普及率為16%，縣府水利處指出，苗栗縣汙水下水道建設較台北市起步晚了近35年，民生用戶接管普及率直到2011年才突破0，透過政府自辦及民間參與公共建設方式持續推動污水下水道系統工程，目前普及率已達16%，排名全國第13，其中近3年用戶接管成長率更名列全國第四。

徐國勇指出，從日據時期就開始發展的嘉義市，汙水下水道接管普及率也才剛突破0。苗栗地形山多，人口、工商發展易被鄰近縣市吸納，加上財務困難，在重重限制下，能夠有如此表現，「實在是相當不簡單的事」。

徐國勇說，汙水下水道建設是都市現代化及先進國家的重要指標，站在中央政府立場絕對全力支持，但補助的先後順序仍須審慎評估，如同縣市政府對各鄉鎮地區，同樣面臨財政規畫問題，需考量優先順序及實際執行量能是否足以負荷達到預期效益，希望縣府審酌評估後，營建署也一起配合推動。

稍後徐國勇轉往新竹縣竹東，視察營建署補助新竹縣府辦理「公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程」進度。徐國勇對目前工程進度超前2%，表示肯定，期勉能夠如質完工，以紓解當地交通。

(中時 )