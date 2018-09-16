苗栗近3年汙水下水道接管率全國第四 徐國勇讚賞

內政部長徐國勇16日前往苗栗，對近3年汙水下水道接管成長率達全國第四印象深刻，直呼「相當不簡單」。(楊宗灝翻攝)

友善列印
中時
徐國勇視察公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程進度。(楊宗灝翻攝)

內政部長徐國勇16日視察苗栗竹南頭份水資源回收中心，及新竹縣公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程，徐國勇對苗栗縣近3年汙水下水道接管成長率達全國第四印象深刻，直呼「相當不簡單」。

苗栗縣汙水下水道普及率為16%，縣府水利處指出，苗栗縣汙水下水道建設較台北市起步晚了近35年，民生用戶接管普及率直到2011年才突破0，透過政府自辦及民間參與公共建設方式持續推動污水下水道系統工程，目前普及率已達16%，排名全國第13，其中近3年用戶接管成長率更名列全國第四。

徐國勇指出，從日據時期就開始發展的嘉義市，汙水下水道接管普及率也才剛突破0。苗栗地形山多，人口、工商發展易被鄰近縣市吸納，加上財務困難，在重重限制下，能夠有如此表現，「實在是相當不簡單的事」。

徐國勇說，汙水下水道建設是都市現代化及先進國家的重要指標，站在中央政府立場絕對全力支持，但補助的先後順序仍須審慎評估，如同縣市政府對各鄉鎮地區，同樣面臨財政規畫問題，需考量優先順序及實際執行量能是否足以負荷達到預期效益，希望縣府審酌評估後，營建署也一起配合推動。

稍後徐國勇轉往新竹縣竹東，視察營建署補助新竹縣府辦理「公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線工程」進度。徐國勇對目前工程進度超前2%，表示肯定，期勉能夠如質完工，以紓解當地交通。

(中時 )

誰來照顧爸媽引爆爭吵 醫師：留… 又變熱了！雙北明天高溫可飆36°C…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。