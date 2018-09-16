又變熱了！雙北明天高溫可飆36°C 一週天氣看這裡

又變熱了！雙北明天高溫可飆36°C 一周天氣看這裡。（資料照）

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中時電子報
上圖：週五之前天氣會一天天的趨穩，直到了週末才須注意北方天氣系統可能南下。下圖:台北和新北市明(17日)甚至還會出現36°C以上高溫。（圖/氣象局）

被稱為今年風力最強的颱風山竹，今天逼近香港澳門，雖然並未直接影響台灣，但外圍環流威力仍強，但基隆北海岸、東半部地區仍有長浪發生。中央氣象局也預報未來一週天氣，隨山竹颱風西移，太平洋高壓勢力逐漸增強，週二至週五天氣穩定，全台各地白天都是高溫約33-35度的好天氣。

氣象局在臉書「報天氣」貼文指出，台灣今天仍持續受山竹颱風外圍環流影響，在東半部以及屏東地區及其他局部山區都有較多的降雨，但好消息是週五之前天氣會一天天的趨穩，直到了週末才須注意北方天氣系統可能南下。

氣象局表示，週二至週五（１８日至２１日）太平洋高壓增強，各地大多為多雲到晴，白天氣溫高，除東半部地區有局部短暫陣雨外，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨。台北和新北市明(17日)甚至還會出現黃色燈號警訊的高溫，提醒民眾注意36度的高溫。

氣象達人彭啟明也在臉書發文指出，未來四五天，太平洋高壓中心逐漸移動到台灣附近海面，台灣天氣趨向穩定，周四前各地可見陽光，中午高溫炎熱，午後雨以山區為主。到了周五周六，太平洋高壓減弱，鋒面接近台灣北部海面，各地的雲量增多，午後雨也會變得明顯。

(中時電子報)

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