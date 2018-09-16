器官移植、北農爭議 柯P選前遭控3案

2018年09月16日 22:36 中時 陳志賢

距九合一選舉僅剩60多天，台北市長選情日趨激烈，據台北地檢署資料顯示，北檢尚未受理具體的市長選舉不法案件，但台北市長柯文哲在選前多次挨告，主要是關於器官移植、北農爭議有3案，均為「他字案」，但案情全與選舉無關，其餘多為濫訟案件，部分已簽結。據了解，3案選前恐難偵結。

最高檢察署自5月25日指示各地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，執行年底九合一選舉查察，截至8月底統計，全國檢方共受理選舉案件477件。其中六都直轄市長選舉9案，全為他字案，目前簽結4案，尚餘5案。

選情激烈的台北市長部分，資料顯示，北檢迄今尚未受理具體的選舉不法案件，3名主要參選人中，只有柯文哲在選前挨告，檢方分析是因柯為現任市長，比較容易受到各界的質疑與挑戰。

北檢在選前所受理柯文哲遭告發的刑事案件中，受到外界矚目的有3案，主要關於器官移植及北農爭議方面，目前3案均簽分「他字案」，北檢指派2名檢察官偵辦。

今年6月，柯文哲針對北農總經理吳音寧業務費風波，2度指派政風處人員前往北農查帳，引發獨派人士不滿，赴北檢告發柯文哲、政風處主任沈鳳樑、市長處長許玄謀、財政局副局長沈榮銘4人涉嫌妨害自由。

另作家吳祥輝9月間，在媒體刊登「屠殺」中文版將上市廣告後，先控告柯文哲加重誹謗，求償1000萬，再告發柯文哲帶病人赴大陸進行器官移植，涉嫌違反殘害人群治罪條例。

除北檢受理3案外，北院也分案審查柯的一起自訴案，獨派人士郭志剛今年3月間朝柯文哲丟鞋遭函辦，郭認為他沒丟到柯，柯卻教唆擔任隨扈提告，本月初向台北地院自訴柯文哲、陳姓隨扈涉犯挑唆訴訟、誣告罪。

但據了解，依照北檢目前的偵辦進度，柯在北檢的3案，選前偵結可能性極低。

(中時 )