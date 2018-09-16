蔡英文質疑對岸放假消息 讓台灣社會對立衝突

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外交官之死引發各界對假消息的爭議， 蔡英文總統今天在台南和高雄為民進黨候選人造勢時表示，最近她走到各處，都有人跟她說現在假新聞嚴重。有些甚至來自對岸，利用台灣的民主自由，放一些假消息，讓台灣社會變成對立、互相誤解，甚至是衝突。

蔡英文今天到台南出席市百工百業挺改革活動時表示，最近，她走到各處，都有人跟她說「總統，現在假新聞、假消息真嚴重」。有些假消息甚至來自對岸，因為他們發現，台灣是民主自由的國家，不能管制新聞、也尊重言論自由。所以他們就利用台灣的民主自由，放一些假消息，讓台灣社會變成對立、互相誤解，甚至是衝突。

所以她說，趁這個機會，她要拜託大家。「若是在LINE、Facebook上，看到錯誤、奇怪的消息，千萬不要繼續轉出去，而且，要勇敢說出這是假新聞。」

蔡英文晚間也轉往高雄表示，前幾天，她問陳其邁，感覺選情如何？「其邁跟我說，很激烈，但是他有信心會贏。但是他也跟我講，最近，在LINE、Facebook上，有很多假消息、假新聞」。

蔡英文強調，這些假消息、假新聞，有些是想要影響選舉，有些更加嚴重，是為著要打壞台灣社會的穩定，製造衝突、對立。「我要拜託大家，看到奇怪的消息，千萬要先查看是真的還是假的」。

她已經要求整個政府部門，一定要全力用最快的速度來講清楚。千萬不要讓一些人、一些組織，用假消息、假新聞，去影響選舉，讓台灣人自己互相抱怨。並呼籲大家一起來做3個動作，「趕快查證、不要傳播、幫忙澄清」。

(工商 )

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