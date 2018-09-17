秋天之旅!「有眼不識中山」走逛中山區 感受在地感

2018年09月17日 07:32 中時 張立勳

「有眼不識中山」活動熱鬧開跑，北市文化局邀民眾重新認識中山風情，藝術家許廷瑞打造作品「The Young」展出，大小鐵馬融合周邊綠意盎然光影，民眾還可騎上馬背拍照。（北市文化局提供）

北市文化局舉辦「有眼不識中山」活動14日熱鬧開跑，10月底前到中山區走走，會在街角路旁與裝置藝術不期而遇，周末還有文學體驗、音樂會，甚至可以來一場深夜食堂討論文學，來中山區逛逛吧，給自己一個不一樣的秋天之旅。

「有眼不識中山」昨由「張三李四」樂團揭開序幕，文化局長鍾永豐受邀參加開幕，他致詞時指出，這次活動和以往不一樣，是一場店家、社區和在地設計師、藝術家直接對話，一起參與完成的「互為主體性」活動，要讓民眾感受藝術及設計的溫度與在地感。

文化局表示，中山雙連街區發展歷史悠久，不僅有舊社區濃厚的人情味，多元風格的建築也形塑復古寧靜的街道氛圍，系列活動以「逛逛展」、「說說書」、「聽聽歌」、「敲敲門」等4個面向主題策畫，從不一樣的角度認識在地。

其中，備受民眾好奇的3座裝置藝術，由藝術家王慶富集多個店家及居民挑選的「一個字」，用黑鐵板製作「中山採字行」，凸顯中山區以往處處都是打鐵一條街的歷史情懷；金屬藝術家許廷瑞打造3隻鐵馬作品「The Young」，訴求童年記憶；法國藝術家Djeff做的「Black Widow」雷射藝術與民眾互動，展現環保和維護自然的意義。

「有眼不識中山」系列活動自即日起到10月28日，除了3組裝置的生活藝術策展，還有10場跨界文學創意體驗、10檔獨立音樂饗宴，及6場探索在地街區，邀民眾以嶄新角度認識中山區。

(中時 )