正修科大校園犬很忙 保衛耍寶細分工

2018年09月17日 07:35 中時 林宏聰

正修科大第2代校園友善犬「五汪底家」以年輕取勝，歪頭賣萌牠們最內行。（高市動保處提供）

正修科技大學參與高市動保處校園友善犬計畫，最初6隻流浪犬組成「正修大狗幫」，成效卓著，校方再推「世代交替」，加碼成立「五汪底家」校犬組，資深大狗幫負責抵禦外犬，「五汪」隊則賣萌耍寶逗樂學生，營造人犬友善共處空間。

高市動保處表示，正修2013年加入校園犬計畫，觀光系職員「龔阿姨」帶頭，將6隻流浪犬龔小黑、龔小黃、龔虎斑、龔妞妞、龔大點、龔小點合組「正修大狗幫」，訓練牠們擔起保衛校園責任。

「龔小黑體態優美、領導卓越，號稱『狗界金城武』！」校園誘惑多，隊長龔小黑卻「壓得住」其他隊員，讓牠們不去追車、不追學生，並阻止外部流浪犬侵入校園地盤，能力有目共睹。

不過，隨著小黑年紀增長，校方有意培育「第二勢力」，以便日後接替執行校園守衛工作，2014年左右後山整修，外來的流浪母狗生下一窩小狗，順勢由總務室扶植成立「五汪底家」，成員包括小梅、貪吃、熊熊、孤僻、土豆。

五汪底家成員年輕愛玩，守衛表現有待加強，不過賣萌能力不容小覷，反成稱職「迎賓犬」，每天以前校門為活動範圍，和學生玩得不亦樂乎，搖尾撒嬌有夠可愛；大狗幫勢力仍遍及校園及後門，忠心抵禦外犬，兩派校犬各司其職，倒也和樂融融。

(中時 )