《冰冰SHOW》金鐘尬胡瓜吳宗憲沒壓力 鼓勵3助手偷練功

白冰冰（前中）和東諺（後左起）、簡至豪和阿文主持的《冰冰SHOW》，今年入圍金鐘獎綜藝節目獎。（盧禕祺攝）

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時報周刊
林彥君
東諺（左起）、簡至豪、白冰冰和阿文。（盧禕祺攝）
白冰冰。（盧禕祺攝）

白冰冰和助理主持人簡至豪、東諺和阿文主持的《冰冰SHOW》去年5月開播，今年就入圍金鐘獎綜藝節目獎，將對上吳宗憲主持的《小明星大跟班》與胡瓜主持的《綜藝大集合》，她表示不會有壓力，因壓力來自僅一般節目十分之一的製作經費，她認為能入圍就是幕前幕後共同努力的成果，她謙虛表示：「我們也包含在裡面，與有榮焉，貢獻一點力量」。

她表示過去曾和胡瓜、吳宗憲在節目搭檔過，「當時吳宗憲已展露頭角，不到一個月就變一個樣，有自己的風格，成了一方之霸」，她提攜後輩，也鼓勵3位助理主持人彼此良性競爭，學習線上主持人的優點，她舉例庾澄慶（哈林）早期在張小燕身邊主持，「張小燕是大姐大，但是哈林說話方式格外亮眼，會讓大姐有壓力，他真的有紅的條件。」

她表示《冰冰SHOW》找出台灣碩果僅存的特色藝人上節目，重新介紹讓觀眾認識，她透露，剛開始會擔心老藝人的狀況能否符合節目需求，但當她收看節目播出，會站在粉絲立場，心想：「哇！從小看到的偶像現在變阿伯，會有心疼的感覺」，她認為節目提供讓老藝人發光的舞台，也讓粉絲安心，看到從前的偶像「還在」。

她曾邀林松義來上節目，看到林松義在錄影前靜靜坐著，但舉起麥克風站起來，感覺又變一個人，馬上精神抖擻演唱，她表示：「我看到林松義身體不斷顫抖，趕緊請人拿椅子讓他坐著受訪，以至於之後節目規定超過70歲或瀕臨70歲的人，都會有博愛座。」

阿文和東諺出身於《五燈獎》，之後成為白冰冰的徒弟，阿文認為自己在3人中「話最多、最常挨冰冰姐罵」，東諺則開玩笑說：「還好有阿文墊底」，簡至豪從主播跨界節目主持，他在主持時脫掉包袱「綜藝摔」，自認是被阿文和東諺開啟綜藝魂。

(時報周刊)

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