別小看孩子！每個孩子都有無限可能

2018年09月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

今年考上中山女高的林儀萱，在接受採訪時臉上洋溢著自信開朗的笑容，侃侃而談她的興趣及未來目標。令人想不到的是，小學時期的林儀萱其實是個不愛念書、曾因學業成績低落而自我放棄的孩子。當時她就讀於偏鄉學校，讀書風氣普遍低落，又因上課聽不懂，導致她無心學習，甚至會連續好幾天不到學校上課，老師還得到她家敲門，叫她起床上學。

小學三年級時，公文式教育在她的學校導入實驗計畫，林儀萱開始書寫KUMON數學教材。由於公文式教育是打破學年概念，只注意個人的學習狀況及學力，不必配合其他孩子的程度。一開始，林儀萱從她會的程度開始寫，再慢慢依循編序性教材提升進度。由於都會寫，讓她產生了成就感，提升了學習慾望，就這樣每天書寫教材，養成習慣，在短短時間內，她的數學從原本成績低落的狀態，進展到超越學年的程度，而且專注力、挑戰力都變好了，甚至還拿到金功獎的殊榮——這就是公文式教育神奇的地方，相信每個孩子都有無限可能，他們可以從屬於自己的起點一點一滴地進步，成就更好的自己，不需要被學校的學年進度所限制。

孩子雖是從簡單之處開始學習，卻因持續給予適合他能力的教材，所以不需太久時間就能趕上現在學年的程度。公文式教材在編排的過程中，只選取孩子必須具有的能力，是精選過的內容，與學校教科書的內容不完全相同。公文式教育認為一定要讓孩子追求超越二學年、三學年以上的進度，唯有如此，孩子才會對學校課業感到游刃有餘，同時對學習產生自信及慾望，整體能力增加後，對日常生活的一切也可應付自如。

我們相信每個孩子都有無限可能，在KUMON，有許多原本不愛學習的孩子因接受了這樣的教育方式，在基礎學力、學習習慣、學習態度上，都有明顯的提升與改變，不僅在學習中更有成就感，也更加享受學習。

(中時電子報)