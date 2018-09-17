高中數學老師老爸vs.小二兒子——KUMON教育的起源

KUMON老師引導孩子獨立思考、自主學習。(圖/KUMON提供)

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中時電子報
綜合報導

一位母親在小學二年級兒子的褲子口袋中，發現了一張成績不理想的數學考卷，於是要求身為高中數學老師的父親想想辦法，最後，父親決定親手為兒子編寫教材。這位父親就是KUMON公文式教育的創辦人，公文公（1914〜1995）。

公文公先生在高中教數學，他常看到許多學生一味猛抄黑板上的筆記，幾乎沒有自己思考，對於高中數學須具備的計算能力也不太熟練，因此，他編寫了一套以培養計算能力為目標，能讓孩子自學自習、不斷前進的數學教材，這就是公文式教材的雛型。

公文毅每天用30分鐘來學習父親編寫的教材，成績突飛猛進，令人驚喜，到小學六年級時甚至已能解答高中數學的微積分，鄰里之間紛紛把孩子送到公文公先生家裡接受輔導。於是，公文公先生立志要用這套學習法，為更多孩子開發潛能，決心開設更多的公文式教室。因此，公文式教育從一個家庭擴展成一個社區，到後來，變成風行日本和全球的教育方式。如今KUMON已然成為有50個國家導入的國際知名教育品牌。

1978年間，蔡雪泥博士在日本進修時，看到KUMON的幼兒竟然已經學到方程式，而且學習過程非常專注，她對公文式教育的成果感到不可思議，心想，如果能讓女兒也學習該多好。在望女成鳳的心情下，她一邊到日本接受公文式教育的專業訓練，一邊讓自己的女兒開始書寫教材；接觸得愈深，她愈發現這套教育方式的好，因而決定將KUMON引進台灣。

蔡博士的女兒，KUMON台灣總代理孔孟公司董事長趙文瑜是台灣第一個KUMON寶寶。如今在台灣，耕耘40年的公文式教育也正式導入全球化品牌形象，在大街小巷開始出現品牌LOGO，宣告台灣教育更加與國際接軌。

創辦人公文公先生認為「教育工作者的職責就是要培養孩子主動學習的態度和習慣」，因此公文式教育強調個人別、能力別，透過老師、家長的陪伴去引導孩子，不是直接告訴他怎麼做，而是引導他獨立思考、自主學習。在台灣，隨著教育意識的進步，愈來愈多家長選擇KUMON的個人別指導，期待有更多家長接觸到這樣國際化、充滿內涵的教育方式。

(中時電子報)

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