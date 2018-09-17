陪伴、參與孩子成長的第一次 啟發無限的潛能

2018年09月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

親子教育從家庭開始做起，而父母是孩子人生中第一位導師，更應該參與、陪伴幼兒成長的第一次。現代父母深知0到6歲為幼兒學習黃金時期，卻不知該如何善用與孩子互動的時光，有效啟發孩子的無限潛能。

KUMON韓媽媽從小學習公文式教育，經過了幾十年，換她的兒子來學習。兒子兩歲時，很喜歡待在有許多小孩的地方，卻又不敢靠近與大家說話，不知如何與其他人相處，這令韓媽媽很擔心孩子日後無法融入團體生活。自從兒子進入KUMON學習，狀況改善許多，除了認字、數數、唱跳童謠之外，現在的他在KUMON教室裡，能自然地和其他小朋友一起相處，甚至上幼兒園之後，老師也提到他能很快融入團體，還能勇敢地舉手發言，在課堂上發表意見。

為何孩子在短短的時間裡，能有如此巨大的改變？當時KUMON老師鼓勵韓媽媽一定要耐心陪伴、參與孩子的KUMON學習，雖然剛開始因不適應課程，孩子幾乎每天哭鬧著不想學習，但KUMON老師告訴韓媽媽這是必經過程。在韓媽媽的鼓勵和堅持下，孩子逐漸適應了充滿童謠、數數和聆聽故事的快樂環境，母子也能每天按時完成親子學習活動……。一段時日之後，孩子終於跟上數數、認識國字的節奏，學習自信心不斷攀升，韓媽媽甚至常以Line分享學習的照片和影片給KUMON老師。

與孩子的互動中，KUMON非常重視「親子三部曲」，因為2到6歲幼兒階段的孩子還無法完整且清楚的溝通和表達，KUMON老師在帶領家長與孩子時，希望可以透過「親子三部曲」的互動過程，由家長親自示範給孩子看，找出孩子的學習特性，進一步讓孩子跟著家長一起做，最後放手讓孩子自己做，主要希望從家長親身的示範中，有意識的「input」，幫助孩子在多元刺激下，激發他們各項潛能，建立孩子的安全感，逐步擁有自學的態度和能力，培養幼兒的認知、集中、動作數理及語文能力。

KUMON提醒家長，陪伴的品質比時間長短更重要！KUMON期待在互動過程中，不只提升幼兒能力，也希望幫助、陪伴各位家長做好育兒工作，當家長賦與更多耐心去鼓勵、陪伴孩子，從有效的方式與步驟引導孩子漸入學習佳境，便可以增加親子之間的親密關係；當家長從中體會正確的學習觀念和方式時，一定可以更清楚了解如何陪伴孩子、教育孩子，提升家庭教育的品質與效能，啟發孩子的無限潛能。

(中時電子報)