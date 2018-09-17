KUMON給孩子的是品質教育 而非速成補教

讓孩子真正愛上學習，享受學習的過程與樂趣。(圖/KUMON提供)

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中時電子報
綜合報導

自從台師大地理系畢業後，陳瀅如一路朝著成為教師的目標前進，希望有一天可以站在講台上，將自己滿腹的教育理想實踐在孩子們身上，成為一位充滿影響力的老師，現在的她，如願以償考取了石牌國中教師資格。教室現場是大班制的教學，看著台下三十幾位眼神專注的孩子們，在瀅如心底，其實已經了解每個孩子的能力與天賦，各自有其獨特的強項與弱點。

或許是因為從小在公文「因材施教」環境下長大，瀅如發現現在的孩子，天資往往遠超過父母的世代，但彼此之間的能力與成就高低，卻有很大的落差。許多孩子因為天資聰穎，覺得用聽的就懂了，然而「懂了」不代表已經「會了」，一旦面臨考試，因為缺乏動手練習的經驗，無法內化自己認為「懂了」的知識，即使看到眼熟的題目，也不見得能夠完全答對。

教育，需要時間和心力去澆灌，學校的考試成績真能代表孩子能力嗎？望子成龍的家長很怕孩子輸在起跑點，於是漠視施加在孩子身上的補習壓力，導致他們在「填鴨式教學」的補教文化中成長，為了省時與效率，快速給予標準化的解答，在現今考試制度下看似吃香，實則剝奪了孩子的思考機會，這樣的教學方式或許讓孩子贏了這次段考，卻輸掉了學習慾望。

不斷有學者提醒「補習是考試制度下的產物」，根據一項調查發現，實施高中多元入學後，學生補習風氣不減反增；進一步研究顯示補習時間過長，對數學能力的表現及發展皆有負面影響。公文式教育從2018年起，台灣與世界同步，稱之為KUMON；KUMON不是速成補教，它給孩子的，是真正的品質教育，目標是培養孩子，讓他具有毅力、耐力，還有解決問題的能力。

KUMON呼籲親師合作維護孩子成長所需的時間與空間，婉拒速食教育，讓我們帶領孩子循序前進，提供孩子有品質的教育，因材施教的KUMON按照每個孩子的資質與能力，找到真正屬於這個孩子的起點；此外，其最大特點是讓孩子實踐作業能力、理解力，並落實「恰恰好的學習」，當孩子從恰恰好的出發點開始學習，累積許多「會做」的經驗時，不僅能培養學習的自信、慾望和潛能，同時建立可以專心作業的好習慣，這才是最有效率的學習，讓孩子真正愛上學習，享受學習的過程與樂趣。

(中時電子報)

陪伴、參與孩子成長的第一次 啟… 要孩子乖乖坐在書桌前學習 比中…

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