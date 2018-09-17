要孩子乖乖坐在書桌前學習 比中大獎還困難？

KUMON強調每天30分鐘定時定量的學習。(圖/KUMON提供)

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中時電子報
綜合報導

當我們外出用餐，常在餐廳裡看到家長讓小孩玩平板、玩手機的畫面。隨著電視影音文化及手機、平板的普及，這些3C產品成了孩子的「保姆」，每天生活在各種聲光之中，孩子很容易受誘惑而分心，想要孩子乖乖坐在書桌前靜心學習，真的好困難！經常得等到爸媽耐性盡失、大發雷霆，孩子才心不甘情不願的回到書桌前寫功課。在這種情況下，不僅孩子的學習狀態不佳，親子關係也陷入愈來愈緊張的惡性循環。

到底該怎麼做，才能夠讓孩子不需要三催四請就自動自發地學習呢？這是許多現代父母最渴望知道的答案。試想，當孩子一回到家就主動拿出作業完成，爸媽下班之後只需要簽聯絡簿，剩下的時間可以陪孩子談談心，是不是很美好呢？這聽起來像是難以實現的夢幻生活，對大部分的KUMON家長來說，卻是再普通不過的日常。

明明是年齡差不多的孩子，為什麼表現會有如此大的差異？這是因為KUMON強調每天定時定量的學習，當孩子習慣在固定的時間內坐在書桌前，專注完成當日的學習，自然培養出良好的學習習慣。KUMON每一次的學習都必須計時，等於在無形中建立起孩子的時間觀念，讓他們知道必須在一定時間內完成自己該做的事，不會再有令爸媽抓狂的「拖延症」。

當孩子培養起這些學習的好習慣，自然不需要任何催促就可主動完成該做的事，一回到家就會自動自發完成作業，不僅無需爸媽煩惱，還能有多餘時間去探索、發展自己的興趣！

(中時電子報)

KUMON給孩子的是品質教育 而非速… 教孩子比儲蓄更重要的事——儲存學…

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