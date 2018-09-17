教孩子比儲蓄更重要的事——儲存學力

2018年09月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

每年的壓歲錢、每月的零用錢，家長們大都鼓勵孩子存起來，不但可藉此培養孩子的理財觀念，時間久了還能累積一筆可觀的財富。教孩子儲蓄固然是美德，然而有件事比教孩子存錢更重要，那就是協助他們提早儲存學力。

我們常聽說，在鋼琴、游泳等藝術或運動領域中，只要透過反覆練習，即使是幼兒也能達到不遜於成人的水準，這正是儲存能力的成果。當一個剛升上小一的孩子，已經學會小三程度的數學，這孩子對於學校課業必定游刃有餘，不僅能夠自信迎接各項挑戰，更有餘力去發展其他興趣。像這樣超越學年學習的孩子，在KUMON絕非特殊案例，只要經過一定時間的累積，每個孩子都能達到這等學習成效。

目前就讀清華大學工學院的陳柏憲即是其中一例，他從小到大沒補習過，卻從幼兒園中班開始持續在KUMON學習，奠定了深厚的學力基礎，然後一路考上建中、清大。被問及學習歷程的感想，陳柏憲笑說很感謝媽媽帶他來KUMON學習，只要遵循每天定時定量的學習，無形中便可以累積未來的競爭力。

KUMON公文式教育相信孩子擁有無限可能，不希望孩子的學習受到年齡或學年的限制，因此透過專業教材及老師的引導，幫助孩子一步步奠定紮實的基礎，同時培養出自學自習的能力，進而達到超越學年學習的成果。當孩子儲存了足夠的學力，自然可以輕鬆面對學校課業，並能從容思考未來的路，自信、積極地實現心中夢想，開拓屬於自己的人生。

(中時電子報)