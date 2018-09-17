贈票》陳潔儀A Time For Everything新輯音樂會

2018年09月17日 13:00 中時電子報 蔡曉婷

給自己出道25周年最好的禮物

最好的年紀，懂得生活與愛，一切都是最好的綻放

Kit陳潔儀2018新專輯《A TIME FOR EVERYTHING》

新加坡國寶級天后陳潔儀，她是靈魂天籟，音樂世界純粹而綻放，出道25周年，迎來最好的年華。她亦是重譯女王，總能賦予舊曲新生命，令人驚歎。最開心的是，這些年，陳潔儀一直都在做自己最喜歡的事。正如，沉澱2年後推出了如今這張“任性”的2018全新專輯《A TIME FOR EVERYTHING》，作為給自己出道25周年最好的禮物。整張專輯10首作品，從3個方面來探討愛和時間的關係，展現出如今最好年華的陳潔儀現狀，以及對享受生活、自由自在的感悟：

◆反映如今最好年紀的陳潔儀當下生活現狀和心態：《最好的年紀》、《月彎彎》、《A TIME FOR EVERYTHING》、《遺失的終點》

◆為現代都市女性唱出獨立自主、享受優質生活的心聲：《諾貝爾》、《享受寂寞》、《請找到我》

◆重譯女王的金曲情懷，經典再煥新聲：郭富城的《我是不是該安靜的走開》、李健的《綻放》、王菲的《給自己的情書》（該歌僅臺灣版實體專輯收錄）

陳潔儀 Kit Chan【最好的年紀】官方完整版MV

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Kit陳潔儀

A Time For Everything新專輯亞洲發布音樂會

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最好的年紀，懂得生活與愛，一切都是最好的綻放

時間：2018.10.7 (日)pm2:00(pm1:30開放入場)

地點：三創Clapper Studio( 台北市市民大道三段2號5樓)

主辦：天暢國際

協辦：大潮音樂/旺德福娛樂

📣索票入場詳情請上 陳潔儀官方粉絲團https://www.facebook.com/KitChanKCC/

🎵當日音樂會後 將進行專輯簽名會

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現在中時電子報將送幸運讀者去聽陳潔儀音樂會！

活動日期：9月17日下午1時～9月27日中午12時截止

◎ 活動辦法：

1. 請登入臉書帳號，按【中時娛樂】粉絲專頁讚

2.在此頁下方留言：「陳潔儀A Time For Everything新輯音樂會」，並「標註3個朋友」

◎ 獎品：

★Kit陳潔儀 A Time For Everything新專輯亞洲發布音樂會門票

◎ 得獎公佈：9/28 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2018年9月28日~10月4日，每日上午11時~下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)