學習堅持，堅持學習，點滴累積能力

2018年09月17日 09:00 中時電子報 綜合報導

身為家長的您是不是有過類似經驗？當孩子苦苦哀號著「功課好多！好難！」，您總是擔心孩子過於疲累和挫折，而主動上前幫忙解惑？關愛孩子雖是父母的天性，但請仔細想一想：大人的這些行為對孩子真的有幫助嗎？長此以往，會不會養成孩子做事只有三分鐘熱度、動輒半途而廢的壞習慣？更該思考的是：無法幫助孩子學習堅持的教養，是否也是一種隱形的溺愛？

學習公文長大的音樂才子陳彥儒，從小活潑調皮，學習老是不專心，媽媽臨機一動，便帶彥儒來到中正國小參加國樂社，從此展開他的笙樂之路。自幼在公文培養的「堅持」特質，對彥儒的笙樂之路起了推波助瀾的效果——因為堅持，彥儒秉持對音樂的夢想持續前進；因為堅持，彥儒保持定力每天完整練習一支樂曲；因為堅持，彥儒有機會至歐洲巡迴演奏，甚至在嘉義、屏東、花蓮、澎湖等地區多所音樂班擔任笙專業教師——「堅持」幫助彥儒在學習上，充滿了自信與成就感。

「堅持」是極為可貴的能力，說起來容易，做起來卻很難。身為家長，我們該如何幫助孩子堅持學習呢？根據一項研究指出，人一天的行為當中，大約只有5%屬於非習慣行為，剩下95%都屬於習慣行為；就像從小建立起床就刷牙的習慣般，當孩子能將學習變成一種生活習慣後，即使沒有大人在一旁督促，也會自動自發完成每天的學習，並且持之以恆，時間久了，能力便會一點一滴累積，不僅成績提升了，還可激發孩子的學習動機和慾望。

KUMON提到，因為公文的編序性教材，每天都有回家作業可練習，每一份教材中的「標準完成時間」，幫助彥儒有效率的完成學習，建立時間觀念與專注力。持續每天一小步的練習，未來就能大步邁向理想，就如同彥儒從小接觸公文，每天持續學習KUMON教材，雖然難度愈來愈深，但媽媽天天鼓勵他，使他堅守本分，完成每日分內的作業，從思考、觀察、嘗試，甚至解決問題，不再只是想找捷徑、抄答案敷衍了事。KUMON幫助孩子們從學習中培養堅持的習慣，成為「堅持學習」的學習者！

(中時電子報)