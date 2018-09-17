為何女大生不惜負債也要買iPhone 背後原因不簡單

新版iPhone XR，被視為「平價」版的新選擇。（圖/美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

蘋果的產品一直以來都受到全球矚目，日前蘋果蘋果發表了今年最新3款的iPhone，分別為iPhoneXS、iPhoneXS Max、iPhoneXR三款，價格從2萬6900元到5萬2900元，這次破天荒的高價不僅在台灣掀起搶購熱潮，在中國大陸也有不少年輕人搶著入手，就有名女大生省吃儉用，不惜分期付款也要買iPhone，其實這背後原因不簡單。

根據騰訊網報導，iPhone作為手機界的標竿產品，憑藉著出色的硬件性能和流暢的iOS系統，得到許多年輕人的喜愛，且其中不少果粉都是年輕女大學生，她們不惜分期付款也要換iPhone的原因為以下三點：

蝦皮購物明（14日）搶先官網在中午12時開放預購iPhone XS，結帳最高再省2400元。（蝦皮購物提供）

一、iPhone用戶體驗極佳

iPhone目前仍是最優秀的手機產品，iOS的系統穩定性和流暢度，仍有較明顯的優勢，雖然Android系統進步很大，但流暢度和iOS相比還是有明顯差距，尤其在一些病毒軟體上的表現，Android系統造成卡頓的情形比iOS還頻繁，且iPhone的硬體性能也很出色，綜合性能基本領先Android陣營2到3年

二、跟風與虛榮心

有部分女大生想買iPhone，是出於從眾跟風心理，更多是為了滿足自己的虛榮心，部分女生看到了身邊的人都在用，為了不輸人的心理，就會想辦法也買一台iPhone，但可能礙於生活費有限，就會選擇分期購買。

三、融入社交圈

女生的社交圈比男生的複雜許多，想融入圈子跟圈內好友維持好關係是件很困難的事，iPhone就像是個CP值相當高的「奢侈品」，女生可透過新款iPhone來提升自濟的品味與身價，並可提高自信心，更易容入社交圈。

(中時電子報)

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