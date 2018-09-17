不習慣把感謝說出口？ 研究：多數人低估表達的力量

2018年09月17日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

研究不斷證實，多感謝他人有益於身心健康，但如果你想不起來上次開口道謝是什麼時候，可能原因是：過度低估了說出口的影響力。

「他一定知道我有多感謝他」、「我不想要這麼感性，可能會讓對方尷尬」……這些內心小劇場可能是阻止道謝的原因。而最新刊登在《心理科學（Psychological Science）》期刊的研究指出，人們會過度低估表達感謝的力量，且認為對方會覺得奇怪不自在，進而不願表達。

事實上，說謝謝可以增加自己的快樂，也可以讓對方感到幸福，而且程度遠高於我們預期，研究作者、美國德克薩斯州大學奧斯汀分校助理教授庫馬爾（Amit Kumar）指出。

他與團隊進行一系列實驗，請受試者寫封信給他們生命中的某個人表達感謝，並預期對方的反應，同時間調查收信人的實際想法。

結果發現，受試者不斷高估道謝會讓對方難為情，低估了他們收到信的驚喜程度。

這當中包含，收信人在看到信後才知道自己善意的影響力，且深深被寫信人的感激之情所觸動，無論他們用什麼字詞來表達。

另外，當不確定對方對自己表達情感的反應時，人們容易感到不自在。「道謝的一方總擔心自己的用詞是否正確、清楚，這可能成為表達的障礙，」庫馬爾說。

然而，只要是真誠、友善的表達，收信人其實都有非常正面的反應。

美國喬治亞葛尼特學院心理學教授路登建議，試著把焦點放在你想表達的溫暖，而非自己做得好不好。因為於對方來說，重點是你的誠意，過度修飾的文字反而會削弱力量。簡單、明白的說法再好不過。

庫馬爾認為，寫封感謝信幾乎沒有成本，且人們可以在幾分鐘內就完成體貼的訊息。

他鼓勵，多多把感謝說出口，別老是覺得別人已經知道自己的想法，或是擔心表達不夠好。做法是：隨身帶著小卡片，一動念就寫下給對方，就能讓彼此的心情充滿幸福感。

畢竟，當往後回憶起，被記得的會是那時的感動，而非你確切說了什麼。

(中時電子報)