不習慣把感謝說出口？ 研究：多數人低估表達的力量

不習慣把感謝說出口？ 研究：多數人低估表達的力量。（圖／shutterstock）

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

研究不斷證實，多感謝他人有益於身心健康，但如果你想不起來上次開口道謝是什麼時候，可能原因是：過度低估了說出口的影響力。

「他一定知道我有多感謝他」、「我不想要這麼感性，可能會讓對方尷尬」……這些內心小劇場可能是阻止道謝的原因。而最新刊登在《心理科學（Psychological Science）》期刊的研究指出，人們會過度低估表達感謝的力量，且認為對方會覺得奇怪不自在，進而不願表達。

事實上，說謝謝可以增加自己的快樂，也可以讓對方感到幸福，而且程度遠高於我們預期，研究作者、美國德克薩斯州大學奧斯汀分校助理教授庫馬爾（Amit Kumar）指出。

他與團隊進行一系列實驗，請受試者寫封信給他們生命中的某個人表達感謝，並預期對方的反應，同時間調查收信人的實際想法。

結果發現，受試者不斷高估道謝會讓對方難為情，低估了他們收到信的驚喜程度。

這當中包含，收信人在看到信後才知道自己善意的影響力，且深深被寫信人的感激之情所觸動，無論他們用什麼字詞來表達。

另外，當不確定對方對自己表達情感的反應時，人們容易感到不自在。「道謝的一方總擔心自己的用詞是否正確、清楚，這可能成為表達的障礙，」庫馬爾說。

然而，只要是真誠、友善的表達，收信人其實都有非常正面的反應。

美國喬治亞葛尼特學院心理學教授路登建議，試著把焦點放在你想表達的溫暖，而非自己做得好不好。因為於對方來說，重點是你的誠意，過度修飾的文字反而會削弱力量。簡單、明白的說法再好不過。

庫馬爾認為，寫封感謝信幾乎沒有成本，且人們可以在幾分鐘內就完成體貼的訊息。

他鼓勵，多多把感謝說出口，別老是覺得別人已經知道自己的想法，或是擔心表達不夠好。做法是：隨身帶著小卡片，一動念就寫下給對方，就能讓彼此的心情充滿幸福感。

畢竟，當往後回憶起，被記得的會是那時的感動，而非你確切說了什麼。

(中時電子報)

「你看起來很累」　高EQ者不會說的8句話
「你不是說…」讓人超反感！淡定回應這幾句話　把尷尬還給對方
別再「把苦往肚裡吞」　男性表達「心痛」的3方法
被稱讚後習慣這樣回　可能是缺乏自信
急需開拓新市場？人口老化危機變商機！4面向實用秘訣，掌握3兆元的銀髮市場

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

為何女大生不惜負債也要買iPhone… 居禮夫人成絕響 宅神笑：也不行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。