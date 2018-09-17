居禮夫人成絕響 宅神笑：也不行講德國總理梅克爾

居禮夫人成絕響 宅神笑：也不行講德國總理梅克爾了。（圖/美聯社資料照）

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中時電子報

教育部通過自然科學領域課綱，有關於性別平權，規定教科書中寫到女性科學家時，要用她本來的名字，而不是附庸於丈夫之下。對此，宅神朱學恒在臉書上發表看法，笑稱「慘了我以後講居禮夫人，兒子們會不知道她是誰了」。

教育部課審大會16日通過自然科學領域課綱，經決議為修正通過，在學習內容中特別提及「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」，也就是教科書中寫到女性科學家時，要用她本來的名字，而不是附庸於丈夫之下。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，關於性別平權，不應該只是在自然領域教科書中，而是每個領域都要適用，因此國家教育研究院在審定各書商送審的教科書時，任何科目均會提醒不要用「居禮夫人」這種女性附庸於男性之下的稱呼。

戴淑芬補充說，這個條文的精神是，以後教科書中寫到女性科學家，要用她原本的名字，不要用什麼夫人之類的稱呼。譬如原先常用到「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」的原來名字。

宅神朱學恒在臉書上發表看法，打趣開玩笑說，「慘了我以後講居禮夫人，兒子們會不知道她是誰了」。朱學恆還表示，「我以後講德國總理梅克爾也不行了，因為這也是夫姓啊！（掩面）」

(中時電子報)

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