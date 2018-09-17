獨派公車上嗆柯P 違社維法裁處拘留一日

柯文哲（本報系資料照）

友善列印
中時

台北市長柯文哲上月29日搭公車上班途中，遭獨派人士陳峻涵「突襲嗆聲」，3度趨前質問柯的兩岸立場，要求柯講清楚是誰下令沒收台灣旗？柯動怒回應「干我屁事！」、「你這樣子是騷擾」 ，事後警方依違反社維法送辦，法官認為陳的行為，已影響市長安全維護勤務，裁處陳拘留一日。本案可抗告。

陳峻涵是台灣國辦公室主任，他先在今年6月趁柯文哲到台北車站視察防災演練時，朝柯丟擲寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋，但砸中隨扈，警方已另依妨害公務等罪嫌將陳函辦。

柯文哲8月29日早上7時許，搭乘公車上班時，陳峻涵在車上手持「柯文哲大哉問」，當面質問柯，這任市長都還沒做完，為什麼感覺就想要與親民黨主席宋楚瑜搭檔「柯宋配」？柯則用台語回嗆。

陳並質問柯，世大運到底誰下令沒收台灣旗？柯臉色鐵青，最後柯不滿說世大運閉幕時場內是國安局管的，「干我屁事！去問蔡英文啦！」。柯氣說「我可以不要回答嗎」、「你這樣子是騷擾」，隨扈在旁試圖制止，強調陳行為已違反社維法。

台北市政府也因獨派一再騷擾柯，造成市警局維安困擾，柯自31日起改搭乘公務車上班。警方也在31日依據隨扈的蒐證畫面，依社維法妨害公務將陳送辦。

法官依據隨扈蒐證畫面及證述，認定陳當天早上7 時7分、7時9分及7時10分，連續以身體迫近台北市長柯文哲及林姓隨扈，已影響市長安全維護勤務，違反社維法85條「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」，裁處拘留一日。

(中時 )

律師說法》我很怕狗 就是不想讓… 影）疑因租金問題 房客持水果刀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。