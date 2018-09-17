獨派公車上嗆柯P 違社維法裁處拘留一日

2018年09月17日 01:47 中時 陳志賢

台北市長柯文哲上月29日搭公車上班途中，遭獨派人士陳峻涵「突襲嗆聲」，3度趨前質問柯的兩岸立場，要求柯講清楚是誰下令沒收台灣旗？柯動怒回應「干我屁事！」、「你這樣子是騷擾」 ，事後警方依違反社維法送辦，法官認為陳的行為，已影響市長安全維護勤務，裁處陳拘留一日。本案可抗告。

陳峻涵是台灣國辦公室主任，他先在今年6月趁柯文哲到台北車站視察防災演練時，朝柯丟擲寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋，但砸中隨扈，警方已另依妨害公務等罪嫌將陳函辦。

柯文哲8月29日早上7時許，搭乘公車上班時，陳峻涵在車上手持「柯文哲大哉問」，當面質問柯，這任市長都還沒做完，為什麼感覺就想要與親民黨主席宋楚瑜搭檔「柯宋配」？柯則用台語回嗆。

陳並質問柯，世大運到底誰下令沒收台灣旗？柯臉色鐵青，最後柯不滿說世大運閉幕時場內是國安局管的，「干我屁事！去問蔡英文啦！」。柯氣說「我可以不要回答嗎」、「你這樣子是騷擾」，隨扈在旁試圖制止，強調陳行為已違反社維法。

台北市政府也因獨派一再騷擾柯，造成市警局維安困擾，柯自31日起改搭乘公務車上班。警方也在31日依據隨扈的蒐證畫面，依社維法妨害公務將陳送辦。

法官依據隨扈蒐證畫面及證述，認定陳當天早上7 時7分、7時9分及7時10分，連續以身體迫近台北市長柯文哲及林姓隨扈，已影響市長安全維護勤務，違反社維法85條「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」，裁處拘留一日。

(中時 )