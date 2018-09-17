桃園3x3國際挑戰者盃籃球賽 桃園隊8強唯一台灣代表

2018桃園3x3國際挑戰者盃冠軍隊印度「德里隊」。(桃園市籃球委員會提供)

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中時電子報
／綜合報導
2018桃園3x3國際挑戰者盃，桃園隊林廷謙(左)投籃。(桃園市籃球委員會提供)

首次在桃園舉辦的2018桃園3x3國際挑戰者盃，16日於桃園市政府前廣場舉行決賽，印度「德里隊」在冠軍戰以21比19險勝俄羅斯「莫斯科隊」奪得本站冠軍，獲得1萬2000元美金，並取得今年10月吉隆坡大師賽的參賽資格；由UBA健行科大林冠均、石博恩、陳范博彥及旅美小將林廷謙組成的台灣代表「桃園隊」，在現場熱情市民支持下突圍，可惜止步8強。

「桃園隊」在預賽打出2勝1敗，是台灣此次6支參賽隊伍中唯一闖進桃園3x3國際挑戰者盃8強的隊伍，無奈在八強賽以9比21敗給世界排名第25名、最後的冠軍隊「德里隊」，賽後林庭謙說：「三對三比賽戰術技巧上跟五對五很不一樣，對我來說，可以參賽是不錯的經驗， 也很開心、感謝場邊許多球迷來替我們加油。」

本屆賽事共有10國、16支隊伍同場競技，歷經31場賽事後，最終前四名依序為印度「德里隊」、俄羅斯「莫斯科隊」、賽爾維亞「貝爾格勒隊」以及蒙古「烏蘭巴托隊」，MVP獎落「德里隊」吉爾（Inderbirsingh Gill），他表示：「這次來參賽，每個工作人員都很親切，我們感受到桃園是個熱情的城市，很享受在這裡的比賽時光！」

同日上午的女子組賽事，由李宛柔、游佩琳以及蔡維欣組成的「終於找到朋友湊一隊」以18比9擊敗「PG隊」登上后座。

除正規賽外，大會更安排三分球大賽，來自桃園「八德隊」的蔡久聰，以接近五成的命中率技壓群雄獲第一，帶走200美元獎金。

由國際籃球總會（FIBA）推行的3對3籃球，融入在地元素，展現不同於5對5的「街頭風」，場地安排更幾乎以戶外為第一考量，這次3x3國際挑戰者盃特別在桃園市政府前廣場落腳有其意義，象徵桃園籃球元年的風光，也是一里程碑。

(中時電子報)

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