影）疑因租金問題 房客持水果刀刺死6旬房東深夜落網

2018年09月17日 01:22 中時 葉書宏

65歲郭姓房東被刺後負傷逃出求救。（葉書宏翻攝）

35歲游姓男子疑因不滿65歲郭姓房東追討房租，持水果刀刺死房東；便利商店前血跡斑斑。（葉書宏翻攝）

疑因租金問題房客持水果刀刺死6旬房東深夜落網。（葉書宏攝影）

35歲游姓男子疑因不滿房東65歲郭姓男子追討房租，16日下午5時許在新北市永和區租屋套房內，持水果刀刺傷郭男，郭男負傷逃出求救、傷重不治。游嫌行凶後騎機車逃逸，警方沿途調閱監視器於16日晚間11時許，永和區中正橋下堤外步道逮捕游嫌，他坦承犯案，詳細犯案原因警方正進一步釐清中。

警方調查，郭男將永和區竹林路房屋隔成8間套房出租，游嫌為其中一間套房房客，每月租金約6500元，雙方16日下午5時許疑因租金糾紛，在游嫌承租套房內發生爭吵，游嫌一怒之下持水果刀朝郭男左胸猛刺，造成約3公分穿刺傷。

郭男受傷後奪門而出，逃至對街的便利商店求救，郭男血流不止、傷重倒地，附近民眾見狀連忙報警處理。警消獲報抵達，將郭男送往永和耕莘醫院急救，急救後宣告不治。

警方偵辦後鎖定游嫌涉有重嫌，據了解，游嫌為轄區內的治安人口，有毒品、竊盜、搶奪、殺人未遂等前科。警方沿途調閱監視器於16日晚間11時許，永和區中正橋下堤外步道逮捕游嫌，他坦承犯案稱，「一時衝動！」警方正進一步釐清犯案原因，訊後將依殺人罪嫌送辦。

(中時 )