TLPGA暨老爺高球公開賽 陳宇茹延長賽勝出

2018年09月17日 01:04 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018 TLPGA暨老爺公開賽陳宇茹經過四洞延長賽奪冠，興奮地握拳跳躍(TLPGA提供，鍾豐榮攝)

總獎金高達新台幣600萬元的第十六屆「2018 TLPGA暨老爺公開賽」，16日在新竹老爺關西高爾夫球場進行最後一回合決賽，職業女將陳宇茹與業餘選手張子怡進行四洞延長賽才分出勝負，陳宇茹最後以21呎的博蒂推桿獲勝，贏得冠軍及台幣108萬獎金。

這是陳宇茹今年台巡球季的第二冠，也是個人繼今年3月底在廣州中信精英賽拿下首冠後，職業生涯正式比賽的第二冠，目前在TLPGA會員年度獎金榜名列第一，賽後他表示，很感謝富邦金控與CRC長照集團的贊助，她今年也同時參加韓巡次巡賽，目前年度獎金排名第37，成績還不錯，將於11月再度挑戰韓巡賽資格。

陳宇茹並透露，今年設定的目標是拿下三座冠軍，她下周挑戰泰國賽事後，9月最後一周再回台拚建大輪胎盃公開賽。

陳宇茹和業餘選手張子怡三回合正規賽結束後，總桿數都是210桿，兩人在5桿洞的第18洞進行延長加洞賽的過程緊張精采，延長賽前三洞兩人分別以平標準桿丶博蒂丶平標準桿戰成平手，直到第四洞兩人第3桿都打到果嶺左邊緣，都想利用推桿一推進洞，張子怡先推，球差1呎未進洞，而陳宇茹順利將小白球送進洞口，確定獲勝時開心地跳起來握拳慶賀。

張子怡年僅17歲，還沒轉戰職業，雖然無緣高舉冠軍獎盃，但成績是業餘選手最佳，她表示，雖然延長賽落敗，但許多自己賽前設定的目標幾乎都達成了，包括首回合打出平標準桿成績丶後兩回合要在最後四組開球丶最後一回合的前後9洞都要打出低於標準桿，以及拿下業餘冠軍，最後能與職業選手打到延長賽，她認為雖敗猶榮。

(中時電子報)