校犬選拔 邀民眾選出最萌犬

文聖國小校園犬「小v」是全校的開心果，前往學校時，學生還幫牠辦了辦歡迎會。（葉德正翻攝）

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新北市消防局樹林分隊到板橋動物之家認養機關犬「黑妞」，深受消防員喜愛。（葉德正翻攝）

新北市長年推動校園機關認養流浪犬，17日起至10月3日舉辦「校園機關犬網路人氣票選｣活動，邀請民眾一起來選出最萌校犬，今年新增最大獎「最佳伴讀獎」與「最佳守衛獎」，獎金分別各一萬元，鼓勵更多機關加入認養行列。

動保處這次舉辦校園機關犬網路人氣票選活動，參賽對象包含環保局、警察局、消防局、公所等新北市各機關、大專院校、高中、國中及國小，徵件時間由09月17日起至10月3日截止，比賽預計開放票選時間為10月5日至11月7日止，鼓勵機關、師生及民眾踴躍參加。徵選辦法及報名網址會公布於新北市動物保護處官方網站及動物之家粉絲頁。

動保處指出，有越來越多學校機關加入認養流浪犬行列，也舉辦許多生命教育課程，深受學童喜愛，像是學童在美術課認真描繪秀山國小校園犬「好客」，三和國中校園犬「小黃」已是全校的寶貝或是文聖國小校園犬「小v」已是不少課程不可或缺的夥伴，淡水區公所特別為機關犬「土豆」做識別證當成公所一分子，都讓更多孩子與民眾體驗到生命的珍貴

動保處長陳淵泉說，推廣此次比賽，動保處提供獎金作為獎勵，獎金分校園犬組及機關犬組，校園犬特別新增「最佳伴讀獎」與「最佳守衛獎」，獎金分別各一萬元，投票名次前十名，分別為第1名5000元、第2名4000元、第3名3000元及第4到10名獎金各1000元；機關犬組前三名分別為5000元、4000元、3000元。

農業局長李玟表示，在校犬貓陪伴下，動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，也給予牠們更好的生活環境，藉此讓更多的毛寶貝找到幸福。

(中時 )

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