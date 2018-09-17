黃士修絕食83小時 網友欲宣傳竟遭臉書禁止廣告

2018年09月17日 01:53 中時電子報 喻華德

「以核養綠」公投領銜人黃士修為抗議中選會行政怠惰，拒絕再送件收件，展開絕食至今已長達83小時，是林義雄106年5月11日絕食5小時的16.6倍。被核能流言終結網友稱為16.6個「林義雄單位」。臉書時事評論專業以「老百姓絕食餐風露宿，林聖人絕食養尊處優」總結兩人絕食抗議的差異。

時事評論臉書專頁「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」（簡稱「你」，下同）在16日製圖「絕食抗議大對決」，比較黃士修絕食與林義雄絕食。「你」指出，以出發點分析，黃士修是「要求政府手法，還給人民選擇支持或反對的機會」。而林義雄是「逼迫政府買單自己的主張，毀掉三千億蓋好的核四。」

在絕食的地點上，黃士修在中選會門口經歷日曬風吹雨淋，而林義雄在義光教會室內由專人服侍。

而在政治主張上，黃士修主張「國民黨或民進黨執政皆堅持專業立場，最終推動以核養綠公投。」林義雄宣稱畢生為了核四公投奮鬥，民進黨執政後卻坐視蔡政府打壓「以核養綠」公投，林義雄被媒體封為「聖人」，但至今對黃士修絕食卻不聞不問不表態。

而兩者的身份更是最顯著的對比。黃士修強調自己只是平凡人，不存在聖人英雄。反觀林義雄被稱為「台灣民主聖人」，成立了專屬基金會。

同樣是推動核能公投，黃士修主動聯絡林義雄，希望登門拜訪說明理念。對照林義雄要求黃士修提出拜訪時間，然後「已讀不回」。

最讓外界無法理解的是，「你」粉絲專頁想要加強宣傳這則圖文，讓更多臉書使用者看到這則訊息，卻遭臉書以違反《廣告刊登政策》否決，理由是「臉書不允許廣告使用粗話或提及觀看者的特徵（例如種族、族裔、年齡、性取向、姓名），或是騷擾觀看者。」

「你」評論稱「總之就是不讓下廣告、不能廣傳就是了，這圖到底講了誰的性取向？難道兩個男的同框就是gay嗎？！」

對此，網友徐先生評論「這聖人跟過街老鼠差不多，堅持廢核，然後綠營上台重啟核電的時候卻消失了，停了核四，國家浪費幾千億，然後還鬧出缺電危機，廠商撤資，電費調漲，結果自己跟沒事一樣，而如今中選會瀆職，大膽的蔑視民主，黃要求的只是公平，卻還落的要絕食來抗議，這是號稱民主的台灣？這是所謂的台灣式民主嗎？藍色執政時國民黨都不敢這樣搞，現在民進黨卻光明正大的搞手段了，台灣民主之羞恥日。」

另有網友呼籲社會大眾「一人一信」寫電子郵件至中選會首長信箱，要求中選會具體說明中選會稱再送件是「違法」，究竟違法哪條法律。中選會宣稱再送件違法，但至今拒絕對外說明到底違反哪條法律。

(中時電子報)