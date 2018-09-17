唐綺陽誇Apple神算星座運勢 一般人難抗拒高檔消費

2018年09月17日 06:00 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

09/17-09/23｜星座運勢週報｜唐綺陽。（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

金星停滯在天蠍，關於兩人合作產生的金錢與利益衝突的問題，有協商不成、無法推進的狀況，以及性方面的問題也會被突顯。日、水進入天秤座，在大節氣的過程容易出現亂局，工作及兩性議題紛擾不休，若有不平之處可試著提出。土、火、天有相位，大環境的變化大，問題之處則須改革變動，凡事要提高警覺。

重要星象：金星停滯天蠍，日、水進入天秤座，土、火、天有相位

本次金星天蠍將會有停滯、逆行效應，所以「曾經犯錯」的富豪、罪犯、幕後黑手等都得繃緊神經，「你的財富不是你的財富」，將被追索過往不遺餘力，局面改變於傾刻之間。對一般大眾而言，金錢議題有感，不論是面對昂貴的奢侈品、大筆支出、高檔消費都難以抗拒，或覺得花費值得、充滿吸引力（再次覺得，蘋果一定有占星師坐鎮），因為這份支出買到的不只是物品本身，還有其背後「被人認同的需要」，所以就咬牙付下去了。不過，因為金星下個月會逆行，所以購買、支出過程多少有不順、猶豫，甚至後悔、再議的可能，不斷不斷打磨著你對「價值、尊貴、豪奢」的定義。

工作注意↓

金牛：欲速則不達，穩扎穩打，堅持自己的步調

獅子：海外貴人多，事務進展順利，易推進

處女：遇上對手、遇強則強，積極應對可促使自己進步

天秤：因應情勢，從善如流，危機就是轉機

桃花注意↓

白羊：桃花繽紛多彩，應保持距離以策安全

雙子：感情如魚得水，表達善意能得到對方的回應

射手：對方要求多，想重視則須多多配合

魔羯：有機會期待浪漫的邂逅

財運注意 ↓

天蠍：應關注金錢事務，避免損失

水瓶：可能有經費不足的困擾

健康注意↓

巨蟹：當心作息失衡，影響健康

雙魚：充分睡眠，就能提升健康

(中時電子報)