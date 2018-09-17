金融海嘯時 巴菲特照買股票 賺錢秘訣是...

2018年09月17日 03:34 中時電子報 陳舒秦

十年前的2008年9月15日，美國知名投行雷曼兄弟公司申請破產，這標誌著次貸危機正式演化為全面的金融危機，引起投資人恐慌，但股神巴菲持面對危機有不同的看法。事實上，巴菲特在金融海嘯期間照樣買進股票。

2008年9月美國歷史悠久的投資銀行，雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 宣佈破產。美國股市和世界各國股市被這一突如其來的新聞深深打擊。當天的道瓊工商指數大跌 504 點 (5% 左右) 。，使美國經濟雪上加霜，失業率飆升至10%。兩周後，9月29日單一個交易日美國股市損失1.2兆美元，道瓊工業指數大跌778點，跌幅將近7%。

但巴菲特卻老神在在，他在2008年10月16日在紐約時報撰文表示：「我持續買進美國公司的股票。」巴菲特領導的波克夏公司在金融海嘯期間也大額投資其他企業，包括奇異公司（General Electric）和高盛（Goldman Sachs）。

他強調，「我買股票的原則很簡單，別人貪婪時你要害怕，但別人害怕時你要貪婪。」在巴菲特看來，雖然金融危機帶給企業短期的痛苦，但創新的美國企業的長期價值將持續成長。說服投資人看見經濟衰退的背後是逢低買進大企業股票的好時機，但巴菲特警告不要投資「高槓桿的事業或競爭力弱的企業」。

他也建議「以長期發展的基礎來看是正確的，不過至少應該再晚個四到個月進場。」巴菲特表示，與其用情感的直覺買股票，不如遵照巴菲特建議的簡單原則。巴菲特表示，與其用情感的直覺買股票，不如遵照巴菲特建議的簡單原則。有時候「壞消息是投資人的好朋友」。

(中時電子報)