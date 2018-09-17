金融海嘯時 巴菲特照買股票 賺錢秘訣是...

友善列印
中時電子報

十年前的2008年9月15日，美國知名投行雷曼兄弟公司申請破產，這標誌著次貸危機正式演化為全面的金融危機，引起投資人恐慌，但股神巴菲持面對危機有不同的看法。事實上，巴菲特在金融海嘯期間照樣買進股票。

2008年9月美國歷史悠久的投資銀行，雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 宣佈破產。美國股市和世界各國股市被這一突如其來的新聞深深打擊。當天的道瓊工商指數大跌 504 點 (5% 左右) 。，使美國經濟雪上加霜，失業率飆升至10%。兩周後，9月29日單一個交易日美國股市損失1.2兆美元，道瓊工業指數大跌778點，跌幅將近7%。

但巴菲特卻老神在在，他在2008年10月16日在紐約時報撰文表示：「我持續買進美國公司的股票。」巴菲特領導的波克夏公司在金融海嘯期間也大額投資其他企業，包括奇異公司（General Electric）和高盛（Goldman Sachs）。

他強調，「我買股票的原則很簡單，別人貪婪時你要害怕，但別人害怕時你要貪婪。」在巴菲特看來，雖然金融危機帶給企業短期的痛苦，但創新的美國企業的長期價值將持續成長。說服投資人看見經濟衰退的背後是逢低買進大企業股票的好時機，但巴菲特警告不要投資「高槓桿的事業或競爭力弱的企業」。

他也建議「以長期發展的基礎來看是正確的，不過至少應該再晚個四到個月進場。」巴菲特表示，與其用情感的直覺買股票，不如遵照巴菲特建議的簡單原則。巴菲特表示，與其用情感的直覺買股票，不如遵照巴菲特建議的簡單原則。有時候「壞消息是投資人的好朋友」。

(中時電子報)

朝鮮半島無核化陷僵局 美防長或1… 美關稅苦逼 傳中國將回絕貿易談…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。