評論》陸委會澄清我方未吸收陸生執行情報工作 內容畫錯重點

2018年09月17日 03:44 中時電子報 喻華德

中國大陸央視在15、16日的晚間新聞後的《焦點訪談》節目中，以「危情諜影」上、下集揭露中華民國國防部軍情局在台灣吸收赴台交換陸生，執行情報工作。中華民國陸委會則在16日日間，發布新聞稿予以駁斥。但是陸委會的新聞稿牛頭不對馬嘴，因此恐怕無法真正說服國人央視的報導確實是子虛烏有。

陸委會新聞稿中敘明，「近日所播報的事例，一般交流求學的學子，怎麼會擁有機密資料情報，情報人員對其情蒐何益？陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害正常交流往來，惡意阻撓學生交流，刻意破壞兩岸關係正常發展。」這段就是問題的癥結點。

央視在連續兩日的節目中，揭露的所有案例都是我方情報員深入校園，與來台交流的陸生結識，在其返回大陸後，才逐漸開始要求陸生為我方蒐集情報。而非陸生在台灣時，就要求陸生提供機密情報。

因此在台灣交流時的陸生，自然沒有陸委會講的「機密情報來源」，但是央視節目具體指出，我方看中的就是青年學子「日後的發展潛力」。因此陸委會的新聞稿，對於並未深入關注此事的一般讀者來講，或許有澄清的效果。但是作為負責大陸地區事務的主管機關，陸委會的新聞稿牛頭不對馬嘴，讓人懷疑陸委會是否是只有看國內媒體報導，根本沒看央視原始報導？

當澄清的重點畫錯，雙方的說法一對照，陸方公布圖片、姓名、出生年月，我方的基調則是「子虛烏有」。唯一發出完整新聞稿的陸委會（國防部未發布新聞稿），卻在關鍵的細節上發生失誤，試問要讓國人如何無條件相信陸委會的說法？

事實上，央視揭露的資訊，外界評價不一。尤其是內容是否屬實更是無從查證。但是，央視報導內容有具體的人、事、時、地、物，因此台灣媒體不可能不報導。

長久以來，我方亟欲反制中共的三戰（法律戰、輿論戰、心理戰），結果陸委會新聞稿讓人懷疑事前準備不足，那這樣還談什麼反制呢？

繼中共軍機、軍艦繞台、祭出惠台13條、邦交國斷交、推出居住證再到揭露情報工作。中共軟硬兼施、手法靈活多元。對照蔡政府「不是把責任都推給共產黨，就是加強鬥爭清算國民黨」，一個越來越分崩離析的台灣，面對軟硬實力持續提升中的中國大陸，可以僅憑義和團式的民粹主義，永遠維持現狀？

台灣有民粹主義，中國大陸也有民族主義，中共可以都宣傳台灣的好，反之，若有需要自然也可以反過來都宣傳台灣的不好。中國大陸是否會利用這次事件終止陸生赴台交換學生或就讀，成為進一步「窮台」手法，甚至是毫不給蔡政府留下顏面，比起此次僅公佈馬政府任期內的台諜案，進一步加碼公布蔡政府任內的台諜案，後續發展值得關注。

(中時電子報)