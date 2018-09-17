高雄》韓國瑜民調倒贏陳其邁 宛如「牧野之戰」翻版！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）。（本報系資料照片）

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中時電子報

前高市議長許崑源指出成功大學民調，國民黨高雄市長參選人韓國瑜和對手陳其邁出現黃金交叉，已超越陳1％。國民黨發言人洪孟楷直指，年底高雄選戰頗像商朝滅亡的關鍵戰役「牧野之戰」，韓國瑜可望創新局，以少擊多、以寡擊眾，勝選也成了政黨再次輪替的關鍵！

洪孟楷在臉書點出，商朝經歷600多年，傳至商紂王時，飲酒作樂，酒池肉林，百姓民不聊生，敢怒不敢言。而周王治理卻深得民心，所以雙方在牧野對決時，一邊眾叛親離、一邊深接地氣，即使周王資源、兵員都不如商朝，但眾志成城，打贏牧野之戰後，商朝大勢已去，最終被周朝改朝換代，取而代之。

如今，蔡英文政府上任不過2年多，民眾卻已苦不堪言、民不聊生，南部更在民進黨長期執政下經濟沒起色、青年沒工作。而國民黨雖資源有限，但韓國瑜集民心、接地氣、講真話，讓高雄市民覺得耳目一新，高雄人這次真要好好選擇，做不好就換人！

洪孟楷強調，「牧野之戰」奠定了商敗周起的關鍵性因素，年底高雄市長選舉，若沒有意外，也將像藍軍的牧野之戰一樣，以勝選來決定政黨再次輪替的關鍵。韓國瑜民調領先1%，他相信差距會越拉越開，蔡政府的所有官員，再繼續酒池肉林，就等著被民眾用選票換掉！

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(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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