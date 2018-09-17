悶熱！北部體感40度！花東、屏東防大雨！沿海防強風

2018年09月17日 04:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

告別山竹颱風，今（17日）是週一上班天，來看看天氣如何？今天全台為多雲到晴偶有雨，氣象局已針對雙北發布36度高溫警示，體感溫度上看40度。至於中南部、台東短暫雨，氣象局今早也針對花蓮縣、台東縣、屏東縣發布大雨、豪雨特報。另今日北海岸、台南以南等空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，外出需注意。

氣象局已針對雙北發布36度高溫警示，體感溫度上看40度。（圖取自氣象局網頁）

今日日台灣東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局今（17日）早也針對花蓮縣、台東縣、屏東縣發布大雨、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，北部上看36度、中南部高溫33度、外島31度。紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今天基隆北海岸、宜蘭、臺南以南、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、澎湖及馬祖為「普通」等級，宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級。

(中時電子報)