美關稅苦逼 傳中國將回絕貿易談判

美國周一宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅。想要逼中國上談判桌。(圖/達志影像)

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中時電子報

根據美媒報導，美國周一宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅。想要逼中國上談判桌，不過中方考慮回絕談判，甚至可能對美方採取出口限制，阻斷關鍵零組件供應。

根據報導，白宮計劃未來幾天內宣布，對高達2000億美元的中國貨品加徵關稅，稅率約10%，低於8月初公布的25%。美方不斷以關稅施壓，欲逼中方上談判桌，但北京方面不太願意配合。

知情人士說，稅率之所以調降，是因美國企業警告政府潛在衝擊，也避免消費者荷包在年底購物旺季前縮水。

中方官員透露，北京方面正重新思考，若華府未來幾天宣布對2000億美元中國貨品加徵關稅，中方回絕談判要求。美方政策目的是抑制中國經濟崛起，短期內不會改變，中國除祭出報復性關稅，也可採取「出口限制」反擊美國。一位未具名中國外交事務高階幕僚直言：「中國不會在別人拿槍指著腦袋的情況下談判。」

曾任中共中央財經領導小組辦公室副主任的楊偉民說，中國從未表示不想和美國談判，但美方必須在化解貿易爭端的過程中展現誠意。

有消息人士透露，中國官員提議升級貿易戰，限制銷往美國製造業供應鏈的關鍵材料、設備和其他零件設限，在中國組裝的iPhone也可能面臨相關限制，到時成本只是轉嫁到美國消費者身上。

(中時電子報)

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