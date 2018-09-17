文化詮釋「新南向」！從電影與藝術視角切入看未來

愛知大學的「新南向文化詮釋」系列活動。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

文化交融與切磋，讓世界看到不一樣的台灣！文化部支持日本漢學研究重鎮愛知大學辦理「台灣文化光點計畫」邁入了第5年，今年的計畫活動結合關西大學、金城女子學院大學，自當代台灣影像藝術與文學作品切入，舉行以「新南向文化詮釋」為題的研討會及電影系列活動，藉由日本學術界的觀點，探究台灣看待東南亞的視角與彼此的關係。

愛知大學於今(15)日在大阪舉行首場活動，邀請鄭欽仁、薛化元與吳介民等3位學者，討論過去「南進」政策的歷史考察，以及思考目前政府推廣「南向」政策，盼積極擴大與東南亞及印度、澳洲等18國貿易關係，納入文化、觀光及人才等雙向交流，為此文化部成立了東南亞國際諮詢委員會，強化對東南亞之交流。

愛知大學的「新南向文化詮釋」系列活動，後續將邀請夏曉鵑教授探討全球化下移工與外配之議題，並於10月陸續於名古屋大學、金城學院大學及關西大學辦理「南進・南向：台灣影像藝術的視域政治」電影賞析及結束研討會，邀集郭亮吟、藤田修平、陳儒修、王亞維、邱坤良、孫松榮與吳介民等導演及學者，辯證南進與南向的台灣對於自我與他者的歷史想像，以及討當代台灣影像藝術作品中對於移工與新移民等對象不同層次的詮釋。

(中時電子報)

台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任朱文清致詞。（文化部提供）

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