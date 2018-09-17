9月17日三大報頭條

2018年09月17日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

《華爾街日報》等媒體報導，美國總統川普最快可能於今日（17日）宣布對大陸2000億美元進口商品課徵新關稅，稅率或將遠低於最初的計畫，從25%降至10%。此措施預定數周內正式生效，用意在本月稍後美陸貿易談判登場前，持續升高對陸施壓。白宮發言人未直接評論此事，僅表示美方會堅持施壓，直到大陸改變不公平貿易現況。

政治魔掌伸入文官體系！曾任行政院公務人力發展中心教務組長的李嘉娜爆料，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地為公務員授課，但這些人，有的公務經驗不足，「如實習生般生澀」，有的大談民進黨豐功偉業，教學品質低落，卻可爽領每小時2000元鐘點費，政府文官體系正逐漸崩解。

民進黨為擺脫執政包袱帶來的低迷選情，在各縣市發動百工百業挺改革選舉造勢列車，16日開到台南及高雄，蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府祕書長陳菊合體，火力全開抨擊假新聞充斥，高舉改革大旗，強調「綠色執政、品質保證」，要大家支持磨劍20年的黃偉哲及磨劍30年的陳其邁。

正氣、義氣、豪氣，要為台灣「爭口氣」！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜及台南市長參選人高思博，16日首度在台南合體拚選舉，3人除大談台灣價值，要找回傳統的「人情義理」外，還前往代表正義的關帝爺前，誓言翻轉台灣，讓民進黨走入歷史。

◎旺報

外傳陸委會有意修法要求申領「台胞居住證」的台灣民眾進行登記，並限縮國民參政權，大陸涉台人士表示，對申領居住證的台胞個資，大陸會依法保障，絕不可能提供給台灣當局；況且居住證是為解決台胞生活便利，部分獨派有心人士硬要將其扣上「政治紅帽」，令人匪夷所思。

民進黨政府應對台胞居住證的舉措逐漸清晰，對於居住證，其實上上策就是淡化處理，現在民進黨一下子要求申報，可能還鼓勵台胞相互舉報，反倒大陸相應不理，以逸待勞，如果政府對自己的民主自由制度有信心，為何要把居住證的政治意涵無限上綱？

我方因應大陸台胞居住證措施逐漸清晰，以申報登記制為基本原則，並納入舉報機制，以協助政府取得申辦居住證的台胞名單。台胞申辦居住證不會有立即除籍問題，但如連續申辦兩次以上，則朝除籍方向研擬。此外，持有居住證期間，不能報考公職、或政務任用的公軍職，將受到限縮。

針對大陸央視等官媒接連播出「反台諜案」等相關報導，大陸國台辦發言人安峰山昨表示，要求台灣立刻停止對大陸滲透破壞活動，避免破壞兩岸關係。大陸《環球時報》也發社評直言，台灣當局間諜活動，既改變不了兩岸關係大勢，更無助「台獨」勢力處境，與北京相向而行，才是明智選擇。

◎工商時報

外資口徑一致的好台積電直攻「3」字頭！巴黎證券將推測未來12個月合理股價，從257元一口氣拉高到300元，麥格理證券更一口氣喊上315元，也是繼里昂證券的300元、德意志證券的302元後，目前外資圈第三、四家喊台積電「3」字頭的研究機構。

林口世大運選手村活化轉型國際創業聚落的「林口新創園」本周二（18日）揭幕，北部「新創廊帶」正式成形。經濟部祭租金「一年二減半」（首年免租金），加速器補助最高3年3,000萬元，且提供住宿等誘因，吸引國際加速器來台落地，在台打造亞洲最大新創基地，首波台灣微軟等32家企業獲補助核准進駐。

為力挺經部打造林口國際級新創聚落，據悉，林口選手村社會住宅基地旁仍有約2公頃空地，經濟部擬向政院爭取自行擴建和國際接軌的新創聚落，經部將在林口重新造鎮，吸引國內外加速器及新創團隊進駐。

經過近十年環保抗爭，中科二林園區轉型為「低用水、低排放」的綠色科學園區，中科園區今（17）日偕同12家廠商舉行聯合動土儀式，賴揆將親自出席。第一階段將引進精密機械、生技及航太產業共18家業者，投資計畫金額約568億元，可創造就業近6,000人，包括愛爾蘭商意利公司及上銀科技，需地35～50公頃不等，將進駐在二林基地擴大投資。

(中時電子報)