MLB》締造百年怪紀錄 馬林魚麥總不爽

馬林魚球員慶祝打敗費城人。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚17日結束與費城人3連戰，兩支國聯球隊在第2戰合寫了一個莫名其妙的百年紀錄：雙方出動15名投手，然後沒有任何投手站上打擊區。《邁阿密先鋒報》指出，這是大聯盟自1900年以來頭一次發生這種怪事。

兩軍幾乎是每一局換一個投手，只要輪到投手打擊，教練即毫不猶豫換上代打，簡直像美聯球隊的DH(指定打擊制度)了。雙方第2局就出現代打，費城人更是單場出動超過20名球員。

魚軍總教練麥汀利(Don Mattingly)很不高興：「老實說這種事根本不該發生，但是每到9月就會這樣，因為我們球員太多了，這已經不像棒球比賽了。」第3戰兩隊除了先發投手之外，牛棚投手全都沒有打擊。

這是因為大聯盟季末的擴軍制度，25人名單增為40人，反正不用白不用，費城人塞了39人，光是中繼投手就有15人。麥總呼籲大聯盟修正制度，特別是對於國聯球隊，「9月的比賽跟前5個月的比賽差太多了。」

費城人總管基本上同意麥總看法，但他也指出9月擴軍讓球員有更多機會擠上大聯盟。一旦被放入40人名單，馬上就能領取大聯盟等級的薪資，並累積大聯盟的服役時間，對球員非常重要。

這個問題每幾年就會被提出，頻繁換人還會拖慢比賽節奏，這是大聯盟主席最不喜歡的。球員工會去年也有人批評9月的比賽太無聊，讓觀眾都轉台去看NFL了。然而制度涉及多方利益，聯盟很難下決心改革。

(中時電子報)

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