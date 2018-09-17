沒月付3500養老媽 2棟透天厝遺產飛了

2018年09月17日 08:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄楊姓老翁3年前過世，過世前將名下房產分給3個兒子，囑託兒子們照顧好母親，老翁往生後，繼承2棟透天厝的小兒子拖延不給老母親扶養費，梁婦火大提告小兒子，要收回房產，高雄高分院判准撤銷贈與，2棟透天厝移轉到母親名下。

據判決書，梁婦指控，丈夫原本將2棟透天厝登記在她名下，2015年丈夫過世前，沒經過她同意便將房子以贈與名義，移轉到小兒子名下，梁婦主張贈與並無效力。再者，梁婦與3個兒子約定好自2016年起，每人得月付3500元扶養費，大兒子及二兒子皆有履行扶養義務，唯有小兒子沒有執行約定，她要求撤銷贈與，取回房產。

小兒子楊男辯稱，父親委託代書辦理房屋所有權移轉，母親知情也未反對，贈與應屬有效；且父親過世後，母親領到100多萬保險理賠，每年還得向保險公司領取生存金5萬元，另外大哥也有給母親30幾萬，楊男認為母親經濟狀況可維持生活，兄弟3人之所以約定好每月給3500元，是感念父親生前遺願，給母親零用金，不是扶養費用。

楊翁大兒子出庭證稱，父親過世前曾囑託3兄弟，要每月付給母親1萬元生活費，大兒子還說，「爸爸是傳統的男人，他認為兒子繼承房產，就要承擔照顧媽媽未來生活責任，媽媽是全職家管，沒有收入來源。」

合議庭認為，3兄弟既然協議「按月給付」，應該以每月月底作為給付期限，不得數月後才一次性給付。楊翁小兒子從2016年1月就賴著不給母親扶養費，拖延8個月，直到母親提告才急忙匯款4萬2千元，法官認定小兒子違反扶養義務，判准撤銷贈與，楊男應返還透天厝給母親，全案確定不得上訴。

(中時電子報)